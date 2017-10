Qualificazioni Mondiali 2018/ Risultati e classifica aggiornata, diretta gol live score gironi C, E, F (oggi)

Risultati qualificazioni Mondiali 2018: la Scozia ci crede (Foto LaPresse)

Giovedì 5 ottobre ripartono le qualificazioni Mondiali 2018: ormai siamo in dirittura d’arrivo, mancano soltanto due giornate per chiudere la corsa alla fase finale che si giocherà in Russia il prossimo anno. Come sempre, il turno è diviso su tre giorni: la nona giornata si apre giovedì 5 ottobre alle ore 18 con Azerbaijan-Repubblica Ceca (girone C) e Armenia-Polonia (girone E), alle 20:45 avremo invece Irlanda del Nord-Germania e San Marino-Norvegia (girone C), Montenegro-Danimarca e Romania-Kazakhstan (girone E), Inghilterra-Slovenia, Malta-Lituania e Scozia-Slovacchia (girone F).

IL GIRONE C

Alla Germania basta ormai un punto per assicurarsi la qualificazione diretta: avendo sempre vinto (con appena due gol subiti) prendersi il pareggio contro l’Irlanda del Nord, unica nazionale in grado di superarla in classifica, appare scontato o quasi. Per il resto è tutto già deciso: gli stessi nordirlandesi non possono essere superati e dunque viaggiano verso i playoff, che saranno comunque da blindare nelle ultime due partite. Per l’Azerbaijan la possibilità di battere la Repubblica Ceca e chiudere con quello che sarebbe in ogni caso uno storico terzo posto: chissà se già dalle qualificazioni al prossimo europeo questa nazionale sarà in corsa per un posto nella fase finale.

IL GIRONE E

Uno dei gironi più equilibrati: tre le squadre coinvolte con la Polonia che, vincendo in Armenia, non sarebbe ancora certa di qualificarsi avendo la sfida diretta a sfavore con la Danimarca e incompleta con il Montenegro, che sarà l’ultima avversaria. Lo scontro tra le due inseguitrici può però essere un fattore utile per i polacchi, che sarebbero sicuri del posto con una giornata di anticipo vincendo e, allo stesso tempo, registrando il pareggio nell’altra gara. Tutte queste tre squadre ad ogni modo possono entrare nei playoff, ma dovranno guadagnarli visto che la loro posizione nel raffronto tra le seconde non è delle migliori. La Romania non ha più obiettivi, e giocherà per evitare di perdere un platonico e deludente quarto posto.

IL GIRONE F

Inghilterra a un passo dalla qualificazione: basterà un pareggio contro la Slovenia per ottenere il pass in anticipo. Per il secondo posto invece la sfida è straordinaria: Slovacchia in testa, ma questa sera rischia tantissimo in Scozia e, perdendo, sarebbe superata dalla nazionale britannica che, addirittura, potrebbe trovarsi in zona playoff e padrona del proprio destino, avendo poi la trasferta in Slovenia per chiudere i conti. Resterà in ogni caso tutto aperto fino alla fine: al momento la Slovacchia è messa bene nel raffronto tra seconde, così anche Slovenia e Scozia. Da questo punto di vista cambia davvero poco: si tratta di provare a vincere e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi, in questo senso gli scozzesi sono costretti a tifare per i rivali storici dell’Inghilterra.

GIRONE C

ore 18:00 Azerbaijan-Repubblica Ceca

ore 20:45 Irlanda del Nord-Germania

ore 20:45 San Marino-Norvegia

CLASSIFICA: Germania 24, Irlanda del Nord 19, Azerbaijan 10, Repubblica Ceca 9, Norvegia 7, San Marino 0

GIRONE E

ore 18:00 Armenia-Polonia

ore 20:45 Montenegro-Danimarca

ore 20:45 Romania-Kazakhstan

CLASSIFICA: Polonia 19, Montenegro 16, Danimarca 16, Romania 9, Armenia 6, Kazakhstan 2

GIRONE F

ore 20:45 Inghilterra-Slovenia

ore 20:45 Malta-Lituania

ore 20:45 Scozia-Slovacchia

CLASSIFICA: Inghilterra 20, Slovacchia 15, Slovenia 14, Scozia 14, Lituania 5, Malta 0

© Riproduzione Riservata.