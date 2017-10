Teramo Feralpisalò/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Teramo Feralpisalò (LaPresse)

Teramo Feralpisalò, diretta dall’arbitro Matteo Gariglio di Pinerolo, è la partita in programma oggi giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 14.30 al Gaetano Bonolis, valida nella 7^ giornata del girone B del campionato di Serie C 2017-2018. Si tratta di un incontro nel quali si affrontano due formazioni che non partite benissimo in questa stagione ma che comunque hanno ancora tutte le possibilità di poter rientrare nella lotta per l’accesso ai play off. In questo momento la classifica generale vede il Teramo, anche per effetto della gara in meno giocata, fermo al 14^ posto a quota 5 punti con 1 vittoria, 2 sconfitte e 2 pareggi con un vantaggio sulla zona play out di un solo punto ed un ritardo rispetto ai play off di 3 punti. Leggermente migliore è la situazione in casa della FeralpiSalò che di punti ne ha conquistati fino a questo momento 8 ma in 6 gare palesando un certo equilibrio per quanto concerne il bilancio tra gol fatti ed incassati (7 a 7).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Teramo Feralpisalò non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Teramo dovrebbe confermare il proprio 4-3-3. Tra i pali ci sarà Calore mentre in difesa si va verso l’utilizzo della coppia centrale composta da Caidi e Speranza con Ventola titolare del ruolo di terzino di destra e Sales che quindi si andrebbe ad occupare dell’altra corsia. A centrocampo non ci sono dubbi sull’utilizzo di De Grazia ai cui fianco dovrebbero agire uno tra Varas e Graziano come interno di destra e dall’altra Ilari appare nettamente in vantaggio rispetto a Paolucci. In avanti tridente molto rapido e ficcante soprattutto nelle ripartenze con Foggia centrale, Terracino sulla corsia di destra mentre dall’altra parte Tulli è in vantaggio nel ballottaggio rispetto a Fratangelo. La FeralpiSalò invece si dovrebbe disporre con un 3-5-2. Tra i pali il sempre puntuale Caglioni reduce da una ottima prestazione nella gara contro il Pordenone, mentre a formare il pacchetto difensivo ci saranno il brasiliano Emerson nel mezzo, il buon Ranellucci sul fronte di centro destra ed uno tra Marchi e Magnino sull’altro fronte. A centrocampo titolare della fascia di destra Vitofrancesco mentre Martin andrà ad agire sull’altro lato con Capodaglio a fungere da regista basso e con Staiti interno di destra ed uno tra Dettori e Parodi da interno di sinistra. In avanti dovrebbero partire titolari Jawo e Guerra anche se potrebbero trovare spazio Ferretti e Marchi M.

LE SCELTE TATTICHE

In questo incontro si giocherà molto a centrocampo tra due formazioni che potrebbero andare ad annullarsi a vicenda. Chiaramente la difesa a tre con centrocampo a cinque del FeralpiSalò potrebbe dare dei vantaggi in mediana ma c’è da pensare come il Teramo a sua volta ne trarrebbe benefici nel caso riuscisse a piazzare giocatori tra le linee costringendo così i 3 centrali ad uscire creando così degli spazi molto interessanti.

QUOTE E PRONOSTICO

I principali bookmaker operanti in Italia tra cui anche Snai, ha messo a disposizione degli scommettitori delle quote che pendono leggermente dalla parte de Teramo che anche in virtù del fattore campo, parte dunque favorito. In particolare la vittoria del Teramo viene data a 2,25 contro il 3,10 per un possibile pareggio e l’eventuale successo esterno del FeralpiSalò darebbe diritto a 3,15 volte la posta in palio. Difficile che vengano realizzate molte reti secondo Snai in quanto l’evento Under 2,5 vale una quota di 1,60 e l’Over 2,5 veleggia sul 2,15.

