Venezuela Uruguay/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Venezuela Uruguay, diretta dall’arbitro brasiliano Anderson Daronco, si gioca alle ore 23.00 italiane (17.00 locali) presso l’Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo a San Cristobal, dove dunque il Venezuela ospiterà l’Uruguay per la diciassettesima e penultima giornata del lunghissimo girone unico sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Il Venezuela è ultimo in classifica, già da tempo eliminato e dunque scende in campo solo per l’onore nell’ultima apparizione davanti ai tifosi di casa, ma i tre punti servono soprattutto all’Uruguay, attualmente secondo a quota 27 punti, che con una vittoria potrebbe già festeggiare la matematica qualificazione al torneo iridato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Venezuela Uruguay sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 3, canale numero 203 della piattaforma satellitare Sky: collegamento a partire dalle ore 22.50 italiane. Sarà di conseguenza disponibile per gli abbonati Sky anche la diretta streaming video, garantita tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZUELA

Solido 4-4-2 per il c.t. Dudamel, che si affida a Farínez tra i pali, protetto da una difesa con García ed Hernández sugli esterni e Chancellor e Villanueva al centro della retroguardia. In mediana certo di un posto il granata Rincón, Colina è favorito per affiancarlo. In attacco ecco la coppia formata da Salomón Rondón, centravanti del West Bromwich Albion, e dall'ex Torino Josef Martínez, adesso attaccante dell'Atlanta United in MLS, squadra con la quale ha segnato ben diciotto reti all'attivo in altrettante gare nel campionato nord-americano.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY

L’eterno Oscar Tabarez si affida naturalmente in primis ai due fenomeni dell’attacco. Cavani sta incantando in questo inizio di stagione, al di là degli screzi con Neymar che sembrano comunque superati. Avvio meno brillante, invece, per Luis Suárez, che resta comunque una certezza per la Celeste. Modulo 4-4-2, sarà titolare anche Vecino, che in queste prime settimane della stagione sta trovando molto spazio con l’Inter. L'altro “italiano” in formazione è Cáceres, quest’anno al Verona, che dovrebbe agire sulla fascia destra. I due difensori centrali saranno invece i colchoneros Godín e Giménez, davanti al portiere Muslera. Si accomoderà in panchina, almeno dal primo minuto, il bianconero Betancur.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante il fattore campo, il favore del pronostico va all’Uruguay. Infatti, l’agenzia di scommesse sportive Snai quota a 1,65 il segno 2 per un colpaccio della Celeste in Venezuela, mentre una vittoria dei padroni di casa (segno 1) è proposta alla quota di 5,25. Infine, il pareggio (segno X) pagherebbe 3,70 volte la posta in palio.

