Video/ Albinoleffe Triestina (0-0): highlights della partita (Serie C 7^ giornata)

Video Albinoleffe Triestina (LaPresse)

È un risultato tutto sommato giusto quello che è maturato allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia tra AlbinoLeffe e Triestina, al termine di 90’ giocati a tratti anche con buona intensità ma senza delle chiare occasioni da gol per nessuna delle due compagini. Ai punti si fanno preferire i padroni di casa che, con un 3-5-2 solo all’apparenza molto abbottonato, in realtà riescono a rintuzzare ogni iniziativa degli ospiti (pericolosi solo con Mensah) e a pungere con la propria batteria di centrocampisti più che con le punte Kouko e Colombi: sull’altro versante, Sannino non deroga al suo 4-4-2 e, pur mettendo in campo un undici ordinato e bravo a tenere le distanze, non trova mai il guizzo e alla fine porta a casa un punto che muove la classifica ma che non può far felici i tifosi dell’Unione dato che la Triestina ha vinto solo una volta dall’inizio del campionato e la coppia d’attacco Arma-Mensah anche oggi ha stentato a ingranare. E così, mentre l’AlbinoLeffe sale a 10 punti, i biancorossi restano pericolosamente vicini alla zona calda della graduatoria ma con una gara ancora da recuperare.

LE DICHIARAZIONI DEL POST MATCH Il punto conquistato al termine del match con la Triestina sembra soddisfare i tifosi dell’AlbinoLeffe e anche il suo tecnico, Massimiliano Alvini che, nelle interviste del post-gara, ha voluto ringraziare proprio il pubblico per gli applausi tributati dagli spalti dell’Atleti Azzurri d’Italia: infatti, il 47enne tecnico dei bergamaschi ha confermato che la sua squadra sta bene fisicamente ed è anche in crescita, di uscita in uscita, aggiungendo che “con un po’ di fortuna si poteva anche vincere, ma accettiamo comunque di buon grado il pareggio”. Il tecnico della Triestina, Giuseppe Sannino, ha invece espresso la sua delusione in mixed zone per il pareggio maturato nel corso di questa trasferta, ma difendendo di fatto la prova della sua squadra: “Spero si sia vista la voglia di fare di questi ragazzi: stasera abbiamo dimostrato di saper stare in campo e di poter cambiare pelle a gara in corso” ha spiegato l’allenatore dei giuliani: Sannino ha infine invitato la tifoseria alabardata ad avere maggiore “equilibrio nei giudizi”, ricordando non solo gli anni di magra da cui viene la società biancorossa ma chiedendo pazienza per il lavoro che lui sta faticosamente portando avanti.

© Riproduzione Riservata.