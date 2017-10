Video/ Arezzo Pontedera (2-1): highlights e i gol della partita (Serie C 7^ giornata)

Video Arezzo Pontedera (LAPresse)

L’Arezzo supera per 2-1 il Pontedera in casa. Padroni di casa in vantaggio con l’eterno Moscardelli nel primo tempo. Ci pensa Varga a inizio ripresa a firmare il bis. Nel finale gli ospiti si riversano in attacco trovando il gol di Pesenti soltanto nei minuti di recupero: troppo tardi per riaprire i giochi. Nel prossimo turno di campionato l’Arezzo farà visita al Livorno mentre il Pontedera ospiterà il Piacenza.

SINTESI PRIMO TEMPO

Pavanel schiera l'Arezzo con il 3-5-2. Tra i pali Borra, difesa composta da Varga, Rinaldi e Sabatino. A centrocampo da destra verso sinistra Talarico, Yebli, Foglia, Cenetti e Corradi. In attacco Di Nardo e il sempreverde Moscardelli. Per il Pontedera modulo a specchio. In porta Contini, linea difensiva formata da Frare, Vettori e Borri. Sulla fascia destra Spinozzi, in mezzo al campo Calcagni, Caponi e Gargiulo mentre a sinistra troviamo Corsinelli. La coppia d'attacco scelta da mister Maraia è Cassani-Pesenti. Arbitra l'incontro il signor Mei di Pesaro. Nei primi minuti del match l'Arezzo prova a manovrare distendendosi soprattutto sulle fasce. Spazi intasati però in area avversaria. Le lunghe trame degli aretini non riescono a trovare sbocco. Pontedera ben messo in campo in questi primi minuti del match. Al settimo minuto di gioco Cenetti ci prova da fuori area ma non riesce a preoccupare Contini. Scatta il primo giallo della gara. Sul taccuino dei cattivi finisce Corsinelli del Pontedera. Al 16esimo arriva il primo tentativo vero della gara, con un guizzo improvviso e violento di Foglia sul palo alla destra dell'estremo difensore granata, reattivo nel mandare in corner. Durante gli sviluppi del corner si fa male Moscardelli. L'ex bomber del Lecce dopo qualche minuto torna regolarmente in campo. Subito dopo l'Arezzo sfiora il gol. Una gran giocata di Foglia libera in area Cenetti, che a botta sicura colpisce di testa la sfera che si stampa sulla traversa. I padroni di casa aumentano la pressione tornando ancora vicini al gol. Non è d'accordo Borri, abile a disinnescare un pallone che Foglia stava facendo ben circolare nell'area di rigore granata. La partita è a senso unico. Borri intanto si esalta. Il difensore salva la sua porta da un cross insidioso di Talarico, mandando la palla in angolo: dagli sviluppi, Moscardelli prende la traversa, mentre Di Nardo sulla ribattuta manda alto. L'Arezzo continua a insistere mentre il Pontedera cerca di mantenere organizzazione e concentrazione. Al 38esimo ci pensa Moscardelli a siglare un altro gol da ricordare. Incredibile quello che fa l'attaccante aretino. Azione in solitaria del capitano granata, che recupera un pallone lontano dall'area avversaria, supera tutta la squadra avversaria come se fossero birilli e chiude con un diagonale nell'angolino che non lascia scampo a Contini. Quest'ultimo viene ammonito: l'arbitro giudica eccessive le proteste del portiere granata. La reazione degli ospiti allo svantaggio è ben strozzata dall'Arezzo, abile a chiudere tutti i varchi. Nei minuti finali del primo tempo non succede granchè. Entrambe le squadre rinviano ogni discorso alla ripresa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. La ripresa inizia con un'occasione confezionata dagli ospiti. A provarci è Calcagni dalla sinistra. Il pontederese prova a sorprendere la retroguardia aretina con un guizzo improvviso ma non riesce a concludere. Poco dopo Yebli recupera palla e subito serve Cenetti che scodella verso l'area. Moscardelli aggancia e tenta il tiro. Provvidenziale la chiusura di Vettori, abile a murarlo. Al 52esimo ci prova Di Nardo. L'attaccante tenta il tiro dritto in porta, ma la sfera termina sul fondo. Dopo un inizio incerto gli aretini riescono a riprendere il pallino del gioco spingendo verso la propria area il Pontedera. Sabatino nel frattempo si rivela un pò indeciso sul da farsi. Prima di combinare guai il difensore dell'Arezzo spazza lungo. Al 55esimo l'Arezzo trova il gol del raddoppio. Dagli sviluppi del corner ben piazzato in area, Varga salta più alto di tutti, e manda l'incornata a lato di Contini. Per l'attaccante è il primo centro stagionale con la maglia amaranto. Il Pontedera risponde con una sostituzione. Gargiulo fa spazio a Posocco. Gli ospiti provano a reagire ma non sembrano avere la forza per ristabilire l'equilibrio. Troppo confusa e disordinata la manovra della squadra di Maraia. Ammonito Posocco. Nel frattempo arriva il cambio anche per l'Arezzo. Termina la partita di Cenetti, al suo posto va l'ex Torino, Beppe De Feudis. Al 73esimo gli ospiti ci provano timidamente. Velleità di Caponi, che dalla distanza prova un pallone che va a scendere avvicinandosi alla porta ma termina poi fuori. Cambio per il Pontedera: Pinzauti rileva Borri. Tra gli applausi scroscianti del "Città di Arezzo" esce anche Moscardelli. Al suo posto entra D'Ursi. All'83esimo l'Arezzo sfiora il terzo gol. Ottimo assist dalla destra di Talarico per il colpo di testa di D'Ursi che finisce però a lato. Doppio cambio per l'Arezzo: fuori Yebli e Di Nardo, dentro Benucci e Disanto. Nel finale i padroni di casa si rilassano eccessivamente permettendo al Pontedera di tornare in corsa. Caponi da posizione defilata, dalla fascia destra, mette in mezzo la palla a pochi passi dalla porta, dove Pesenti si avventa trovando il giusto varco e accorciando le distanze. Nei minuti di recupero gli ospiti si riversano in attacco cercando con insistenza il gol del pareggio. Gli aretini però si difendono con attenzione non concedendo spazi e centrando la vittoria.

© Riproduzione Riservata.