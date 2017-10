Video/ Monza Alessandria (1-1): highights e i gol della partita (Serie C 7^ giornata)

Video Monza Alessandria (LaPresse)

Continua la maledizione della prima vittoria che non vuole saperne di arrivare per l'Alessandria: al Brianteo di Monza la formazione allenata da Cristian Stellini pareggia 1-1 evitando almeno il quarto KO in campionato, ma la classifica del girone A di Serie C non è affatto incoraggiante per i grigi che ora si trovano al terzultimo posto con appena 4 punti, leggermente migliore la situazione per la compagine di Zaffaroni che con questo punticino si mantiene in zona play-off. Gli ospiti corrono un grosso rischio a inizio gara quando Agazzi e Casasola non si capiscono e il numero 32 dell'Alessandria rischia di segnare nella propria porta, per sua fortuna il pallone si deposita oltre la linea di fondo. Dopo essere andata vicino al gol con il diagonale di Ranieri che esce di poco a lato, gli uomini di Stellini vengono trafitti dall'invenzione di Giudici che fa tutto da solo e scavalca Agazzi con un sinistro a giro chirurgico, poco prima dell'intervallo ci pensa Casasola a pareggiare i conti e a rimettere in carreggiata l'Alessandria. Nella ripresa i ritmi calano vistosamente e succede ben poco sul terreno di gioco, D'Errico dalla distanza ci prova in più frangenti ma la sua mira non è un granché. La squadra ospite chiude in dieci per l'espulsione di Nicco che rimedia due gialli in meno di sessanta secondi e lascia i suoi in inferiorità numerica, tuttavia con l'uomo in più i padroni di casa creano solamente un'occasione con Guidetti che scalda le mani di Agazzi e nulla più. Al triplice fischio dell'arbitro Viotti le squadre prendono la via degli spogliatoi spartendosi la posta in palio, un punto a testa che smuove le rispettive classifiche.

LE PAROLE DEL POST MATCH

Al termine della gara, ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto il capitano del Monza, Luca Guidetti: "Siamo soddisfatti del risultato, abbiamo pareggiato con l'Alessandria che è una squadra che non c'entra niente con la Serie C e meriterebbe palcoscenici ben più prestigiosi. Oggi è stata dura, nel primo tempo gli avversari ci hanno chiuso nella nostra metà campo, siamo stati bravi a sbloccare la contesa al primo affondo, tuttavia è stata una partita complicata anche con l'uomo in più. Ci teniamo stretto il punto".

Le parole del portiere dell'Alessandria, Michael Agazzi: "Stiamo affrontando un momento davvero delicato in questa fase della stagione che ci vede arrancare in fondo alla classifica, ma sono veramente orgoglioso della squadra e dei compagni, è facendo piccoli passi che si ottengono grandi obiettivi. Oggi non era facile giocare contro una squadra ben organizzata, abbiamo dimostrato di essere vivi e la reazione sullo 0-1 è l'ulteriormente conferma di come il nostro sia un gruppo che ci tiene molto a fare bene".

