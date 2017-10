Video/ Pisa Arzachena (1-0): highlights e i gol della partita (Serie C 7^ giornata)

L'incontro tra Pisa e Arzachena si è conclusa sul punteggio di 1 a 0, a decidere la sfida dell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetanei, è stato Giannone in apertura al 2' quando ha trovato la via del gol grazie ad un bellissimo tiro al volo che non ha lasciato scampo a Ruzittu. I padroni di casa sbloccano subito l'incontro al 2' con Giannone che è riuscito a segnare con una gran botta al volo dal limite dell'area che non ha lasciato scampo al portiere ospite. Non passano nemmeno quattro minuti e al 6' i toscani sfiorano già il raddoppio quando Birindelli è riuscito a sfondare sulla destra da dove ha fatto partire un preciso cross per Negro che ha tentato una deviazione volante che Ruzittu è riuscito a deviare in corner con un gran intervento. I sardi riescono finalmente a reagire al 12' quando Curcio ha fatto partire un gran tiro dlla distanza che Petkovic è riuscito a bloccare. Al 26' capitan Bonacquisti è stato costretto a lasciare il campo per infortunio causato da un contrasto con De Vitis, a subentrare è stato Aiana. L'Arzachena ha poi sfiorato il pareggio al 37' quando una bella conclusione tentata da Curcio, è stata bloccata con difficoltà in due tempi dall'attento Petkovic. Prima della fine della prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Pisa si è riaffacciato in avanti con Ingrosso che ha tentato una conclusione al volo che però è stata deviata in corner dalla retroguardia sarda. Dopo quattro minuti di recupero si è così concluso il primo tempo sul punteggio di 1 a 0 in favore dei toscani grazie allo stupendo gol messo a segno da Giannone.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Gautieri che ha mandato in campo Carillo al posto dell'acciaccato Ingrosso. Al 51' è subito Giannone a sfiorare il raddoppio con una bella conclusione tentata dal limite dell'area che però è terminata di non molto fuori dallo specchio. Al 61' gli ospiti restano anche in dieci uomini a causa dell'espulsione subita dal neo-entrato Aiana, subentrato nel corso della prima frazione a Bonacquisti, che ha subito un sacrosanto secondo cartellino giallo per una trattenuta ai danni di Mannini. Al 66' mister Gautieri decide di cambiare la coppia di attaccanti inserendo Eusepi e Masucci al posto di Negro e del momentaneo match-winner Giannone. Non passano nemmeno due minuti e al 68' proprio il neo-entrato Masucci è riuscito a deviare con una bella conclusione al volo sul cross di Mannini: Ruzittu è riuscito a deviare in corner con uno strepitoso intervento d'istinto. Al 73' l'acciaccato Birindelli ha poi dovuto lasciare il posto a Di Quinzio. Al 78' sul corner calciato proprio dal neo-entrato Di Quinzio, Masucci ha colpito di testa mettendo di non molto sopra la traversa. All'84' ultimo cambio effettuato da mister Gautieri che ha dovuto sostituire De Vitis che ha accusato dei crampi, il posto del centrocampista è stato preso da Izzillo. Dopo quattro minuti di recupero si è così conclusa la gara tra Pisa e Arzachena che lancia i toscani al quinto posto in graduatoria grazie a questa quarta vittoria meritata dai ragazzi di mister Gautieri che, dopo aver sbloccato immediatamente il match, hanno controllato senza troppi problemi e concedendo poco nulla ai sardi che confermano le solite difficoltà in trasferta.