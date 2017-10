Video/ Prato Carrarese (2-5): highlights e i gol della partita (Serie C 7^ giornata)

Video Prato Carrarese (LaPresse)

Il derby toscano tra Prato e Carrarese ha mantenuto le aspettative della vigilia e, se possibile, ha offerto anche emozioni extra dato che è stato caratterizzato da ben sette gol (alcuni di pregevolissima fattura) e un paio di ribaltoni nel punteggio che, a dispetto del 2-5 finale, hanno reso i 90 minuti molto combattuti. Infatti, fino a metà primo tempo era stato il Prato a fare la partita e, una volta trovato il vantaggio, sembrava poter controllare agevolmente una Carrarese mai pericolosa: e invece il punto dell’1-1 ha dato la stura a un match che, da lì in poi, è letteralmente esploso, con gli ospiti bravi a colpire con un letale uno-due e a rientrare dagli spogliatoi ancora più affamati. E così, almeno fino alla rete dell’1-3 (alla quale ha prontamente risposto il penalty di Ceccarelli), il risultato è stato in bilico, prima che il maggior tasso tecnico del reparto avanzato a disposizione di Silvio Baldini non desse lo strappo decisivo, con altre due reti e diversi tentativi andati a vuoto di rendere quasi “tennistico” il punteggio finale contro un Prato che è letteralmente sparito dal campo. Per i ragazzi di Pasquale Catalano arriva dunque una sconfitta pesantissima ma che può essere tranquillamente catalogata come un incidente di percorso, a patto di ricominciare subito a fare punti dato che la classifica non sorride: per gli ospiti, a quota 12, ora serve una conferma dato che un passo falso col Giana Erminio vanificherebbe la scorpacciata di gol dello stadio “Ettore Mannucci”.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del pesante KO rimediato in casa nel derby contro la Carrarese, l’allenatore del Prato, Pasquale Catalano, spiega che “si è trattato di una classica partita di questa categoria, ovvero dove al minimo errore vieni punito”, aggiungendo anche di essere dispiaciuto per il pesante passivo finale. “Non ho comunque nulla da rimproverare ai ragazzi dal punto di vista dell’impegno” ha voluto puntualizzare Catalano che ha colto anche l’occasione per difendere la sua scelta di giocare senza una vera punta centrale, dando una chance dal primo minuto Liurni. “Io comunque sono sereno e spero che già con l’Alessandria si possa trovare il riscatto” ha concluso il coach del Prato. Di tutt’altro tenore, invece, le dichiarazioni di Silvio Baldini, raggiante per il pokerissimo che la sua Carrarese ha servito a domicilio ai danni dell’altra compagine toscana: “Stasera abbiamo disputato una grandissima gara sotto tutti i punti di vista” ha esordito, esaltando il modo in cui i suoi giocatori non si sono scomposti dopo il vantaggio iniziale. “Il destino ci ha restituito ciò che ci aveva ingiustamente tolto nelle sfide contro Siena e Monza” ha aggiunto Baldini che, dopo aver ringraziato per il loro sostegno i propri tifosi che li hanno seguiti anche in trasferta, ha dato appuntamento al match amichevole di sabato con la Sampdoria, da lui definito “un allenamento stimolante per far sì che i miei restino sempre sul pezzo”.

