Video/ Ravenna Padova (0-2): highlights e i gol della partita (Serie C 7^ giornata)

Video Ravenna Padova (LaPresse)

Seconda vittoria esterna in campionato per il Padova che espugna il Benelli di Ravenna imponendosi con il punteggio di 2 a 0: la formazione allenata da Pierpaolo Bisoli sale al quinto posto nella classifica del girone B di Serie C; quarta battuta d'arresto per la squadra di Mauro Antonioli che rimane comunque lontano dalla zona play-out. Il match comincia sotto una cattiva stella per i padroni che a pochi minuti dal kick-off perdono Selleri per infortunio, gli ospiti invece hanno più fortuna e alla prima vera occasione sbloccano la contesa con Belinghieri che non lascia scampo a Venturi. Passano altri sei minuti e i biancoscudati si procurano un calcio di rigore quando Guidone viene atterrato da Ierardi all'interno dell'area, l'arbitro Schirru vede tutto e indica prontamente il dischetto, Capello dagli undici metri non sbaglia e gonfia la rete per il raddoppio.

IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa il Padova potrebbe calare il tris con Candido ma Venturi non è d'accordo e neutralizza la conclusione del numero 10 ospite, l'estremo difensore del Ravenna non ci sta a subire gol per la terza volta e fino al novantesimo non abbasserà mai la guardia per consentire ai suoi di poter riaprire la partita con un gol. Tuttavia i leoni giallorossi non riescono mai a creare serie occasioni da rete e a mettere in apprensione la retroguardia avversaria, Maistrello da buona posizione spedisce il pallone sopra la traversa, dall'altra parte Ballardini salva quasi sulla linea negando il 3-0 a Pulzetti. Tre punti meritati per l'undici di Bisoli che sul piano del gioco ha dimostrato di essere assolutamente superiore.

