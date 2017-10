As Roma/ News, cos’è Lyoness, il nuovo sponsor sulle maglie del club giallorosso

James Pallotta, presidente Roma - LaPresse

Dopo tanto cercare, il presidente della Roma James Pallotta sembra davvero vicino ad aver chiuso un accordo importante con un nuovo sponsor. Come riportato dal collega di Mediaset Premium, Andrea di Carlo, pare che la società giallorossa sia vicinissima ad una partnership con Lyoness. Ma che cos’è questa società, oscura ai più? In poche parole si tratta di un'azienda con sede in Austria, fondata nel 2003 da Hubert Freidl, manager 45enne e attuale CEO dello stesso gruppo, che si occupa di cashback. Quest’ultima è una parola inglese che tradotta significa “restituzione di soldi”. In poche parole, iscrivendovi a Lyoness, potrete godere di alcuni sconti sugli acquisti online, che verranno tradotti in soldi restituiti: ad esempio, acquistando un determinato capo di abbigliamento in un negozio online affiliato con Lyoness, otterrete un immediato rientro di una percentuale che di solito varia fra l’1% e il 10%, della spesa effettuata.

GIA’ SPONSOR MOTOGP

La Lyoness opera sul settore da ormai diversi anni, e spesso e volentieri è stata al centro delle critiche per presunta truffa, ma in realtà tali rumors non sembrano corrispondere al vero. La multinazionale austriaca ha l’obiettivo di fidelizzare il cliente, creando un sistema piramidale con dei bonus maggiori nel caso in cui gli utenti invitino i loro amici all’interno della piattaforma, e via discorrendo. Inoltre, il loro obiettivo è quello di sostituire le vecchie tessere del tifoso con le Cashback Cards. Sono ben 7 milioni i membri che hanno già aderito a Lyoness, e in questo gruppo fanno parte 75mila aziende fra cui Disney Store e Zalando, giusto per citare quelle più note ai comuni mortali. Lyoness, che ha sede a Caselle in provincia di Verona, è già mainsponsor della MotoGp, con cui ha creato la MotoGP Cashback Card, che consente appunto di ottenere deivantaggi nello shopping. Lo sponsor verrà apposto sul retro delle divise della Roma, con la scritta Cashback World.

© Riproduzione Riservata.