Calciomercato Barcellona/ Ufficiale: Andres Iniesta rinnova a vita!

Andres Iniesta, centrocampista Barcellona - Twitter

E’ ufficiale, Andres Iniesta ha rinnovato il proprio contratto con il Barcellona. Come un fulmine a ciel sereno, poco fa è arrivato il comunicato del club catalano, e la notizia lascia decisamente sorpresi. Al di la del fatto che sembrava che il nazionale spagnolo potesse dire addio ai blaugrana, lo stesso ha deciso di rinnovare… a vita. In poche parole, come specificato meglio dal comunicato, Iniesta rimarrà al Camp Nou fino a quando non deciderà di appendere le scarpe al chiodo. «Andrés Iniesta ha firmato oggi un contratto a vita con il Barcellona – si legge sul comunicato ufficiale diffuso dal club - un accordo in cui si conferma che il giocatore rimarrà sotto contratto con il Barcellona fino al momento del suo ritiro. La firma sul contratto arriverà alle ore 12.30 presso lo stadio Camp Nou e alle 13 il giocatore insieme al presidente Joesp Maria Bartomeu incontreranno la stampa nella sala conferenze dello stadio».

SFUMA LA JUVENTUS

Il contratto del regista iberico era in scadenza al 30 giugno del 2018, al termine della stagione in corso, e spesso e volentieri il suo nome era stato accostato alla Juventus, alla ricerca di un centrocampista di qualità dopo l’addio di Andrea Pirlo. L’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, è inoltre sempre abile quando si tratta di accaparrarsi i migliori costi zero della terra, e di conseguenza si era pensato in maniera concreta che la prossima meta dell’Illusionista fosse proprio l’Allianz Stadium. Niente da fare però, alla fine Iniesta ha deciso di sposare la maglia del Barcellona a vita, non ripetendo di fatto quanto fece Xavi, che nel luglio del 2015, dopo 20 anni di militanza in Catalogna, lasciò la Spagna per trasferirsi negli Emirati, fra le fila dell’Al Sadd, dove gioca tutt’ora.

