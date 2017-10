Cosenza Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Casertana, LaPresse

Cosenza-Casertana, diretta dall'arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo, venerdì 6 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il programma dell'ottava giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C. Un faccia a faccia tra due squadre in difficoltà, ma che hanno reagito in maniera diametralmente diversa al cambio dei rispettivi allenatori. Il Cosenza si è finalmente scosso facendo peraltro un bel regalo ai suoi tifosi, ottenendo la sua prima vittoria in assoluto in questo nuovo campionato nella sfida sempre sentitissima sul campo della Reggina.

Derby calabrese vinto con un gol di Ettore Mendicino in apertura di ripresa, un acuto molto importante per una squadra chiamata a scalare la classifica, ma che si è messa alle spalle proprio la Casertana che, dopo la vittoria contro il Catania ed il pari di Andria, è incappata in tre sconfitte consecutive che sono costate la panchina a Scazzola. Anzi, le prime due, perché il terzo ko è arrivato con D'Angelo in panchina, con la Virtus Francavilla che è passata con un perentorio due a zero in casa dei campani. Una sconfitta che ha aperto ufficialmente la crisi per la Casertana a prescindere da chi sia l'allenatore, poiché i 'falchi' non sono riusciti a reagire e soprattutto sono alle prese con un attacco abulico, con soli quattro gol realizzati nelle prime sei partite di campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La sfida si potrà seguire in diretta tv, sul digitale terrestre in chiaro, sul canale 60 di Sportitalia. Diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno l'evento sul web tramite abbonamento per le due squadre o con l'acquisto della singola partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CASERTANA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio San Vito di Cosenza. I padroni di casa scenderanno in campo con Perina tra i pali alle spalle della difesa a tre composta da Idda, Dermaku e Pinna. La zona centrale di centrocampo per i silani sarà presidiata da Bruccini, Loviso e Calamai, con Corsi che sarà l'esterno laterale di destra e D'Orazio l'esterno laterale di sinistra. In attacco, Mendicino farà coppia con il francese Baclet. Risponderà la Casertana con Cardelli in porta, Finizio schierato in posizione di terzino destro e Ferrara in posizione di terzino sinistro, mentre Rainone e il ceko Polak giocheranno al centro della difesa. Il croato Rajcic a centrocampo sarà affiancato da De Rose e Carriero, mentre in attacco sarà confermato il tandem offensivo formato dall'argentino Alfageme e da Padovan, nonostante le difficoltà evidenziate nel match contro la Virtus Francavilla.

LA CHIAVE TATTICA

Entrambe le formazioni hanno cambiato allenatore nel corso della parte iniziale del campionato. Il Cosenza ha sostituito Fontana con Braglia, mentre nella Casertana D'Angelo ha preso il posto di Scazzola. 3-5-2 per i silani e 4-3-1-2 per i campani, moduli di riferimento che hanno dato risultati diversi nel turno infrasettimanale di campionato. Il 16 novembre del 2016, nell'ultimo precedente disputato a Cosenza, la Casertana ha espugnato il San Vito imponendosi due a uno con i gol di Ramos e Carlini che ribaltarono il vantaggio di Caccetta. Il Cosenza ha battuto la Casertana per l'ultima volta in casa l'11 ottobre del 2015, due a uno con i gol di Tedeschi e La Mantia che ribaltarono la rete di Mangiacasale.

QUOTE E SCOMMESSE

Il segnale lanciato a Reggio Calabria dal Cosenza è stato veemente ed i bookmaker si adeguano, quotando 1.95 con William Hill l'eventualità della vittoria interna, mentre Paddy Power propone a 3.35 il pareggo e Bet365 offre a 4.33 l'eventuale successo esterno dei campani. Over 2.5 quotato 2.20 da Betclic, mentre Paddy Power propone a una quota di 1.66 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.