Diego Armando Maradona/ Denuncia le figlie per avergli sottratto 2 milioni, ma l’avvocato smentisce: assurdo

Diego Armando Maradona - LaPresse

Diego Armando Maradona torna al centro delle cronache, anche se non prettamente sportive. Stando a quanto riportato in queste ore da alcuni media argentini, notizia poi rilanciata anche da Mediaset Premium, il Pibe de Oro avrebbe denunciato le proprie figlie. Sembra infatti che Dalma e Gianina gli avrebbero sottratto un’ingente quantità di denaro, quasi due milioni di euro (precisamente 1 milione e 850 mila dollari), finiti poi in una banca dell’Uruguay, e Maradona si sarebbe quindi tutelato. Sentendosi derubato, l’ex stella della nazionale argentina e del Napoli, avrebbe dato mandato al suo avvocato per citare in giudizio le due figlie. Dietro tale mossa vi sarebbe però l’ex moglie, Claudia Villafane, che avrebbe appunto indotto le due ragazze di cui sopra a far sparire i due milioni di euro.

L’AVVOCATO FA CHIAREZZA

A fare chiarezza sulla situazione, l’avvocato e manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, che parlando in queste ore ai microfoni dell’emittente Radio Marte, ha confessato: «Diego ha denunciato da tempo la sua prima moglie, Claudia, che si sarebbe appropriata di alcuni appartamenti a Miami e di alcuni conti correnti. E’ uscito fuori un altro conto corrente in Uruguay a favore di Dalma e Giannina che è stato aperto loro quando avevano 10 e 12 anni, cosa non possibile». Ceci ci tiene quindi a precisare, in merito alla posizione delle due figlie: «Maradona non ha mai pensato di denunciare le figlie, sarebbe assurdo. Diego ha solo chiesto che entrambe vengano ascoltate dal giudice e pertanto potrebbero essere chiamate in udienza in merito alla questione dietro la quale, secondo Diego, ci sarebbe lo zampino di Claudia».

© Riproduzione Riservata.