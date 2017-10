Filippo Magnini dopato?/ L'ex di Federica Pellegrini indagato per uso di sostanze dopanti

Filippo Magnini (Foto: LaPresse)

Filippo Magnini è indagato per doping: al nuotatore azzurro la procura Nato contesta la violazione degli art. 2.2 (uso o tentato uso di sostanze dopanti) e 2.9 (favoreggiamento) del codice Wada. L'ex di Federica Pellegrini, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è l'unico indagato dalla Procura antidoping di Nato Italia: nel mirino anche il collega Michele Santucci, sulla base degli atti dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Pesaro nei confronti del medico nutrizionista Guido Porcellini. A Santucci, però, è contestato solo il favoreggiamento. L'inchiesta sul medico aveva portato a giugno alle prime accuse nei confronti di Filippo Magnini, che all'epoca si era detto «sereno». Il nuotatore pesarese peraltro è uno dei testimonial della campagna "I'm doping free" ed era stato sentito in qualità di testimone nel processo a carico del medico. Come dietista sportivo, oltre che con Filippo Magnini, ha lavorato con Federica Pellegrini e i fratelli del basket Luca e Michele Vitali, con il tennista Fabio Fognini e lo sciatore Giuliano Razzoli.

IL NUOTATORE AZZURRO SARÀ SENTITO NEI PROSSIMI GIORNI

Il medico marchigiano Porcellini nei mesi scorsi era finito nella tempesta giudiziaria per un presunto concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, e in primo grado è stato condannato a tre anni e otto mesi. Si parla dell'ormone della crescita, rinvenuto durante una perquisizione, e della pralmorelina, una formulazione peptidica del Gh, sempre l'ormone della crescita. Nell'inchiesta "madre" di Pesaro, però, Filippi Magnini non è indagato, ma solo teste. Su Magnini però secondo il gip Giacomo Gasperini non c'erano prove e la sua posizione era stata archiviata. Nell'avviso di chiusura delle indagini si leggeva che la pralmorelina era «procurata per l'atleta Magnini, ma i flaconi erano stati ritirati da "persona non identificata"». Intercettato e pedinato, Magnini non avrebbe né ricevuto né usato la sostanza. Il nuotatore azzurro e il collega Michele Santucci saranno ascoltati dalla Procura Nado nei prossimi giorni.

