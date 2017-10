INFORTUNIO BARZAGLI / Botta al polpaccio per l'azzurro, dentro Rugani al suo posto

Infortunio Barzagli - La Presse

Al posto dell'infortunato Andrea Barzagli il commissario tecnico dell'Italia Giampiero Ventura ha deciso di inserire per il secondo tempo contro la Macedonia il suo compagno di club nella Juventus Daniele Rugani. Un ruolo quello di centrale di destra della difesa a tre che l'ex Empoli ha fatto spesso nella Juventus di Massimiliano Allegri proprio con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini l'anno scorso. Per Rugani è sicuramente una grande occasione per mettersi in mostra, cercando di dimostrare di essere un calciatore adatto anche a questi altissimi livelli. Staremo a vedere se il calciatore avrà un impatto importante e se la difesa azzurra riuscirà, anche grazie a lui, a tenere la porta di Gigi Buffon inviolata in una partita che sicuramente è molto importante soprattutto per il morale. Di certo Daniele Rugani è un calciatore di valore che a queste partite importanti in maglia azzurra dovrà fare l'abitudine.

FORTE CONTUSIONE AL POLPACCIO

I tifosi della Juventus tremano e Massimiliano Allegri pure perché l'infortunio di Andrea Barzagli potrebbe privarli di un elemento imprescindibile della difesa. Il calciatore toscano infatti non è rientrato nella ripresa in campo dopo la brutta botta presa al polpaccio nella prima frazione di gioco di Italia-Macedonia. Quello che si augurano i bianconeri è che si tratti esclusivamente di una forte contusione, con nessuna conseguenza muscolare e che quindi Andrea Barzagli possa essere magari già a disposizione nella gara che si giocherà tra una settimana tra la Juventus e la Lazio e che potrebbe riportare il club Campione d'Italia in testa alla classifica in attesa poi che la sera il Napoli di Maurizio Sarri affronti la Roma di Eusebio Di Francesco. Al momento sono davvero poche le informazioni per capire se il calciatore sarà recuperato presto, ma di certo il centrale è un giocatore di grandissimo spessore e farà di tutto per recuperare il prima possibile.

© Riproduzione Riservata.