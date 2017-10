Italia Macedonia/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Italia Macedonia, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Italia Macedonia sarà diretta dall’arbitro portoghese Tiago Martins: siamo allo stadio Olimpico di Torino (la casa dei granata) e giochiamo per la nona giornata del girone G nelle qualificazioni Mondiali 2018. E’ la partita che ci deve consegnare l’aritmetico accesso ai playoff: il nostro cammino per arrivare in Russia non è finito e proseguirà il prossimo mese con le due partite di spareggio, in attesa di conoscere l’avversario dobbiamo blindare il traguardo intermedio e ci basta un pareggio. La Macedonia vorrà vendicare la sconfitta beffarda dell’andata (3-2 in rimonta negli ultimi minuti) ma, a parte questo, non ha più obiettivi.

Italia Macedonia sarà in diretta tv su Rai Uno, come tutte le partite della nazionale di calcio: l’appuntamento è dunque in chiaro per tutti sulla televisione di stato, e ci sarà anche la possibilità di assistere alla sfida di Torino in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. Ricordiamo anche l’account ufficiale su Twitter della FIGC, all’indirizzo @Vivo_Azzurro, per tutte le informazioni utili sulla gara e sulle due nazionali in campo.

IL CONTESTO

L’Italia arriva a questa partita con 19 punti e il secondo posto in classifica: ha battuto tutte ad eccezione della Spagna, con cui ha fatto un solo punto. E’ purtroppo questo a condannarci ai playoff, a meno che le Furie Rosse (cui bastano due pareggi) non crolli incredibilmente negli ultimi due impegni (Albania e Israele); per quanto riguarda l’accesso agli spareggi, come detto basta un punto perchè l’Albania si trova a -6, questo proprio grazie alla Macedonia che un mese fa ha imposto il pareggio alla nazionale di Christian Panucci. Macedonia che occupa il quinto posto in classifica con 7 punti: chiudendo contro il Lichtenstein può andare a prendersi la quarta piazza, ma deve sperare che la stessa avversaria di lunedì superi Israele questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA

Giampiero Ventura è ancora indeciso sul modulo della sua Italia: il 4-2-4 visto regolarmente nelle ultime uscite potrebbe essere soppiantato dal 3-4-3. Quello che cambierebbe sarebbe inevitabilmente l’inserimento di un difensore centrale in luogo di un attaccante: si sopperirebbe in questo modo all’assenza di Belotti stringendo le maglie del reparto arretrato (Barzagli favorito su Astori) e lasciando Immobile come unica punta. Il resto rimarrebbe immutato, e anche a livello tattico non cambierebbe granchè: avremmo comunque due esterni ad aiutare in difesa (Zappacosta e Spinazzola favoriti su D’Ambrosio e Darmian) e due centrali a centrocampo in Parolo e Gagliardini, con la possibile suggestione di un Cristante lanciato dal primo minuto). Simile anche il lavoro dei laterali in attacco, Candreva e Lorenzo Insigne, che però giocherebbero più vicini a Immobile: un sistema che servirebbe anche a riportare lo scugnizzo di Frattamaggiore al ruolo che occupa stabilmente nel Napoli, e nel quale è diventato decisivo.

Anche la Macedonia valuta due moduli diversi: contro l’Albania Igor Angelovski ha schierato i suoi con il 5-3-2, ma c’è anche la soluzione del 4-2-3-1. Qui a fare la differenza sarebbe la posizione di Alioski, che con la difesa a cinque sarebbe il terzino sinistro mentre con la variazione tattica potrebbe lasciare spazio ad Aleksandar Trajkovski, schierato come esterno nella linea di trequartisti che accompagnerebbe il lavoro di Nestorovski. Una linea sulla quale agirebbe anche Goran Pandev, probabilmente partendo largo a destra con Spirovski che si posizionerebbe centralmente; immutato il centrocampo con Nikolov e Bardhi a fare filtro e provare a impostare la manovra, mentre in difesa senza Alioski sarebbe Ristevski ad allargare la sua posizione, andando a giocare come laterale. I centrali dunque resterebbero soltanto Musliu e Velkovski, con Ristovski che invece sarebbe comunque impiegato a destra; in porta Dimitrievski. Da valutare la scelta di Angelovski, che potrebbe anche decidere di operare il cambio a partita in corso.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Naturalmente l’Italia è nettamente favorita per questa partita di Torino: lo dice la situazione di classifica, lo dice la storia e lo dice, in maniera più analitica, l’agenzia di scommesse Snai che quota a 1,05 la vittoria della nostra nazionale, per la quale dovete giocare il segno 1. Il pareggio, identificato dal segno X, è quotato a 12,00 mentre per la vittoria della Macedonia, naturalmente segno 2, portereste a casa ben 35,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

