Lichtenstein Israele/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Lichtenstein Israele, che sarà diretta dall’arbitro nordirlandese Arnold Hunter, va in scena alle ore 20:45 di venerdì 6 ottobre presso il Rheinpark Stadion di Vaduz: siamo alla penultima giornata delle qualificazioni Mondiali 2018 per il girone G. Una partita che ormai ha senso esclusivamente per valutare con quanti punti chiuderanno le due squadre: nessuna delle due nazionali infatti può più ambire anche solo ai playoff, dunque si tratta semplicemente di ptovare a chiudere in bellezza e non avere rimpianti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Lichtenstein Israele nel nostro Paese: la televisione satellitare non si occuperà della diretta tv e dunque non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento. Gli appassionati e gli interessati potranno rivolgersi al sito ufficiale www.uefa.com per trovare tutte le informazioni utili su questa sfida di Vaduz.

IL CONTESTO

Il Lichtenstein va a caccia del primo punto in questo girone di qualificazione: resta solo una questione di orgoglio per la piccola nazionale, che chiuderà il suo percorso in Macedonia e spera nelle ultime due partite di muovere leggermente la sua classifica (chiaramente alla vigilia delle qualificazioni non c’erano troppe speranze o ambizioni, se non altro si puntava a sorpassare la Macedonia in chiave quinto posto). Israele non era partito male, ma la sconfitta subita dall’Albania e l’incapacità di fare risultati contro Italia e Spagna ha chiuso anzitempo la porta su un possibile playoff; l’unica speranza per la nazionale è quella di chiudere al terzo posto sorpassando l’Albania, che dovrà giocare proprio contro iberici e azzurri per chiudere il girone.

PROBABILI FORMAZIONI LICHTENSTEIN ISRAELE

Difficile dire in che modo René Pauritsch schiererà la sua nazionale: possibile anche una sperimentazione rispetto a quanto si è visto l’ultima volta. Il giovane Yanik Frick, talento da coltivare per il futuro, dovrebbe essere nuovamente in attacco al fianco di Hasler, prendendo il posto di Martin Buchel; a centrocampo Wieser e Polverino vanno verso la conferma nel settore centrale, sulle corsie laterali Salanovic e Burgmeier sono favoriti anche perchè in questo momento il Lichtenstein non ha valide alternative sugli esterni. E’ in difesa che allora potremmo vedere qualcosa di diverso: davanti al portiere Jehle, Jens Hofer potrebbe avere una maglia al posto di uno dei due centrali (Malin e Kaufmann hanno giocato nello 0-8 contro la Spagna), a destra invece possibile avvicendamento con Yildiz pronto a prendere il posto di Quintans. A sinistra invece si va verso la conferma di Goppel, che deve riscattare idealmente l’autorete dello scorso mese.

Israele potrebbe confermare la squadra cha ha perso di misura a Reggio Emilia lo scorso mese: per Elisha Levy dunque sarà un 4-3-3 con Shechter che dovrebbe essere ancora insignito del ruolo di prima punta, avendo in Melikson e Refaelov (forse il giocatore più temibili) i supporti sulle corsie laterali. A centrocampo comanda Natcho, schierato in una posizione davanti alla difesa ma con la possibilità di avanzare il suo raggio di azione (spesso in carriera ha giocato sulla trequarti); ai suoi lati dovrebbero essere in campo sia Kabha che Cohen, con una possibilità di vedere Einbinder dal primo minuto. Per quanto riguarda il reparto arretrato, capitan Ben Haim lo guiderà dal centro con il contributo di Tzedek, mentre sulle fasce dovremmo vedere Keltjens e Davidzada. Rispetto al mese scorso attenzione al possibile inserimento di Tal Ben Haim in attacco, al posto di uno tra Melikson e Refaelov.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

L’agenzia di scommesse Snai ha tracciato e reso noti i pronostici per questa partita di Vaduz: ovviamente Israele parte come chiaro favorito, lo si capisce già dal fatto che la quota per il segno 2 (ovvero la sua vittoria) valga 1,14 volte la somma giocata. In più il segno 1, che identifica la vittoria del Lichtenstein, è dato addirittura a 20,00 mentre per il pareggio (ovviamente segno X) si vincerebbe 7,25 volte quanto si sarà messo sul piatto per questa gara delle qualificazioni Mondiali 2018.

