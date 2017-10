Nuova maglia Italia/ Foto, svelata la divisa dei Mondiali 2018: oggi la indosserà solo Buffon

La nuova maglia dell'Italia - Twitter

E’ stata ufficialmente svelata la nuova maglia dell’Italia, la divisa che la nazionale azzurra indosserà nei prossimi match di qualificazione, e nella manifestazione Mondiale in programma la prossima estate in Russia. L’esordio assoluto della nuova casacca sarà stasera, per la sfida in programma contro la Macedonia; attenzione però, perché la nuova maglia verrà indossata solo dal capitano Gigi Buffon. Per vederla invece addosso agli altri componenti dell’Italia, bisognerà aspettare la partita contro l’Albania, in programma lunedì prossimo 9 ottobre a Scutari. Il testimonial d’eccezione, come detto sopra, è il guardiano azzurro, che se tutto andrà come previsto potrebbe diventare il primo e unico calciatore italiano a partecipare a sei edizioni del mondiale di calcio.

I DETTAGLI DELLA NUOVA DIVISA

Tra l’altro nel 2018 lo stesso Gigi festeggerà 20 anni di Nazionale, un traguardo a dir poco storico per il numero uno bianconero. La Puma ha svelato la nuova divisa in un evento in cui Buffon ha inaugurato un murales gigante realizzato da Kamp Seedorf, artisti di strada, che raffigurava proprio l’estremo difensore azzurro per le strade di Torino con la nuova t-shirt. Per quanto riguarda la maglia, innanzitutto spicca il nuovo logo della Figc presentato negli scorsi giorni, e inserito all’altezza del cuore, sulla sinistra del petto. A destra, invece, troviamo il logo della Puma. La maglia è ovviamente del classico colore azzurro, con i bordi delle maniche e il colletto che invece sono di blu scuro; sulle maniche, inoltre, troviamo il tricolore, chiaro riferimento alla bandiera dell’Italia. A completare il tutto, il logo Puma sulle spalle, e delle cuciture particolari all’altezza del petto e delle spalle.

© Riproduzione Riservata.