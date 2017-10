PAGELLE/ Italia-Macedonia: i voti della partita (Qualificazioni Mondiali 2018 - primo tempo)

Pagelle Italia Macedonia (LaPresse)

Allo stadio olimpico "Grande Torino" si sta giocando il match valido per le qualificazioni ai mondiali del 2018 in Russia tra Italia e Macedonia, dopo il primo tempo gli azzurri conducono per 1 a 0: approfittiamo dell'intervallo per dare i voti ai protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. Gli uomini di Ventura, sopratuttto nel primo terzo di gara, faticano a impostare la manovra e a concludere le varie azioni d'attacco, al 7' Insigne (6) si presnta davanti a Dimitrievski (6,5) che gli chiude la porta in faccia. Dall'altra parte Pandev (6) col sinistro chiama al dovere Buffon (6,5), Ventura dalla panchina incita i suoi a fare meglio di così e quando gli azzurri aumentano i giri del motore aumentano anche le occasioni. Insigne ci riprova con un colpo di testa senza spaventare Dimitrievski, mentre Zappacosta (6) da posizione invitante manca il bersaglio. Alla fine sarà l'uomo che non ti aspetti, Giorgio Chiellini (7,5) a sbloccare la contesa grazie all'assist di Ciro Immobile (7), appena trovato il vantaggio i macedoni potrebbero immediatamente pareggiare i conti con il grave errore di Bonucci (5), per sua fortuna arriva Chiellini a metterci una pezza salvando i suoi dall'1-1.

VOTO ITALIA 6 - Per adesso il risultato ci dà ragione anche se sul piano del gioco non ci siamo proprio, speriamo che il gol possa sbloccare gli azzurri.

MIGLIORE ITALIA: CHIELLINI 7,5 - Oltre a realizzare il gol che sblocca la contesa rimedia all'errore di Bonucci che stava per consegnare il pallone del pari ai macedoni.

PEGGIORE ITALIA: BONUCCI 5 - Prosegue il momento no di Leo che sull'1 a 0 agguantato con una fatica disumana rischia di fare un disastro sbagliando un disimpegno facile nei pressi della propria area di rigore.

VOTO MACEDONIA 5,5 - Gli ospiti si difendono con ordine cercando di concedere meno spazi possibili agli avversari ma all'ennesimo tentativo degli azzurri hanno dovuto alzare bandiera bianca.

MIGLIORE MACEDONIA: MUSLIU 7 - Pressocché impeccabile in fase difensiva, tranne ovviamente sul gol di Chiellini.

PEGGIORE MACEDONIA: NESTOROVSKI 5,5 - Quando Bonucci perde palla non riesce ad approfittarne addormentandosi davanti a Buffon. (Stefano Belli)

