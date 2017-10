Probabili formazioni/ Italia Macedonia: quote, le ultime novità live (qualificazioni Mondiali 2018)

Probabili formazioni Italia Macedonia (Foto LaPresse)

Italia Macedonia è la penultima partita che gli Azzurri affrontano nelle qualificazioni Mondiali 2018: venerdì 6 ottobre alle ore 20:45 si gioca all’Olimpico di Torino. La partita dovrebbe blindare l’accesso della nostra Nazionale ai playoff, che verranno disputati a novembre; perse ormai le speranze di primo posto e qualificazione immediata alla fase finale, dall’altro lato basterà un punto in due gare per allontanare lo spettro di un sorpasso da parte dell’Albania, contro cui chiuderemo il girone. Aspettando dunque che le due squadre scendano in campo, diamo uno sguardo alle scelte e ai dubbi dei due Commissari Tecnici, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Italia Macedonia.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Italia Macedonia è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai e naturalmente la nostra Nazionale parte nettamente favorita nei pronostici: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,05 contro il 35,00 che accompagna il segno 2, che identifica naturalmente una vittoria della Macedonia. Con il pareggio (segno X) portereste a casa 12,00 volte la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto.

ITALIA: I DUBBI DI VENTURA

Giampiero Ventura ha sostanzialmente scelto la sua formazione anti-Macedonia: l’Italia giocherà con il consueto modulo 4-2-4, la strada che il nostro CT vuole percorrere come si evince anche dalle convocazioni. Davanti a Buffon (per lui presenza numero 172) agirà la coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini, con Zappacosta quasi certo del posto a destra e Spinazzola sembra essere in vantaggio su Darmian a sinistra, anche se per definire questo ballottaggio bisognerà probabilmente aspettare gli ultimi minuti disponibili. A centrocampo la coperta è cortissima: di fatto ci sono appena tre giocatori a disposizione, dunque Parolo giocherà come mediano davanti alla sua difesa avendo al suo fianco probabilmente Gagliardini, che dovrebbe avere la meglio su Cristante chiamato in fretta e furia per sostituire l’infortunato Lorenzo Pellegrini. Davanti non si prescinde ovviamente da Ciro Immobile, ma nemmeno dagli esterni Candreva e Lorenzo Insigne; resta il dubbio sul secondo attaccante, che dovrebbe essere a tutti gli effetti Eder (l’alternativa più credibile sembra essere Gabbiadini).

MACEDONIA: LE SCELTE DI ANGELOVSKI

Anche Igor Angelovski ha le idee chiare: la sua Macedonia dovrebbe essere in campo con un 5-3-2 nel quale Pandev e Nestorovski, che in Italia ben conosciamo, formeranno la coppia offensiva e saranno anche i giocatori dai quali guardarsi maggiormente. Con questo modulo la difesa prevederà Musliu in posizione centrale con Ristevski che stringerà la sua posizione, dall’altra parte conferma per Velkovski mentre un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio, Ristovski, occuperà la corsia destra avendo dall’altra parte il quasi omonimo Ristevski. A centrocampo invece giocano in tre: Spirovski parte in posizione centrale ma di fatto dovrebbe essere il giocatore più avanzato nell’idea del CT, vale a dire quello con licenza di giostrare tra le linee per dare una mano ai due attaccanti. Saranno più bloccate le due mezzali, impegnate in compiti di interdizione: da una parte Nikolov, dall’altra Bardhi. Attenzione ovviamente a Trajkovski: con questo schema tattico non troverebbe spazio nella formazione titolare, ma potrebbe essere chiamato in causa nel secondo tempo per aumentare la pericolosità offensiva di una Macedonia che già all’andata aveva dimostrato di poterci fare male.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA

ITALIA (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Parolo, Gagliardini; Candreva, Immobile, Eder, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, D’Ambrosio Barzagli, Rugani, Astori, Darmian, Cristante, Bernardeschi, Verdi, Gabbiadini, El Shaarawy

Allenatore: Giampiero Ventura

MACEDONIA (5-3-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Ristevski, Alioski; Nikolov, Spirovski, Bardhi; Pandev, Nestorovski

Allenatore: Igor Angelovski

