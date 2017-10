Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (8^ giornata)

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B 8^ GIORNATA

Approfittando della sosta delle nazionali il campionato della Serie B 2017-2018 torna protagonista assoluto in questo weekend con la 8^giornata. Secondo il calendario saranno due gli anticipi in programma per la giornata di sabato: si inizierà quindi alle ore 18.00 con Salernitana-Ascoli, con Cesena-Spezia attesa invece per le ore 20.30. Nove quindi le partite previste per domenica 8 ottobre, con Pescara-Cittadella quale lunch match alle ore 12.30 e 7 incontri attesi alle ore 15.00 ovvero Bari-Avellino, Cremonese-Ternana, Empoli-Foggia, Entella-Brescia, Palermo-Parma, Perugia-Pro Vercelli e Venezia-Carpi. Match serale previsto per le ore 20.30 al Piola tra Novara e Frosinone. Andiamo quindi ad analizzare partita per partita le probabili formazioni delle 22 squadre che scenderanno in campo in questa 8^ giornata di campionato: i moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori che stanno preparando questo nuovo turno della Serie B 2017-2018.

SALERNITANA ASCOLI

Per la sfida che aprirà le danze di questa 8^ giornata va detto che i granata hanno bisogno di una nuova vittoria e che con questo obbiettivo in testa Bollini si affiderà al 3-4-3 con il tridente d’attacco formato da Sprocati, Bocalon e Rodríguez, ben collaudato. Al contrario Maresca opterà per il 4-3-1-2 che vedrebbe Lores sulla trequarti a sostegno della coppia Rossetti-Favilli, che avrà l’onere di portare i bianconeri in alto.

CESENA SPEZIA

Il cesena deve assolutamente uscire dal fosso che è l’ultima piazza in graduatoria: in casa quindi Castori si affiderà al 3-5-2 che vedrebbe in cabina di regia Schiavone, con Fazi e Laribi al suo fianco. Jallow e Cacia faranno da duo d’attacco che dovrebbe impegnare al massimo il reparto difensivo a tre degli spezzini (schierati sul 3-5-2 da Gallo), presumibilmente formato da Terzi e De Col all’esterno con Ceccaroni centrale di fronte a Di Gennaro tra i pali.

PESCARA CITTADELLA

Sfida da parte alta della classifica quella tra Pescara e Cittadella: per i delfini Zeman opterà per il 4-3-3 che vedrà in attacco il tridente con Pettinari (capo cannoniere della cadetteria) prima punta e del Sole e Capone ai suoi lati. 4-3-1-2 per Venturato e il suo cittadella, con Schenetti sulla trequarti a sostegno della doppia punta Kouame-Litteri.

BARI AVELLINO

Gli irpini vogliono continuare a salire in graduatoria e per questo Novellino si affiderà al 4-4-1-1 con Morosini e Ardemagni in attacco: schieramento prudente al San Nicola dove il Bari potrebbe fare molto male. Grosso invece opterà per il 3-5-2 con Brienza e Floro Flores in attacco e Iocolano in cabina di regia.

CREMONESE TERNANA

Dopo il recupero con il Brescia gli umbri tornano in campo: Pochesci dovrebbe optare per 4-3-1-2 con Tiscione ancora sulla trequarti e la nuova coppia d’attacco Finotto-Albadoro. Sarà il 4-3-3 il modulo di Tesser per la sua Cremonese: Canini e Claiton saranno confermati in difesa davanti a Ujkani, mentre Almici e Renzetti chiuderanno il reparto difensivo.

EMPOLI FOGGIA

I satanelli cercano la vittoria in trasferta contro la decaduta Empoli: per questo match significativo Stroppa schiererà i rossoneri con il 4-3-3 con Nicastro e Floriano a supporto in attacco di Mazzeo prima punta. Un tridente consolidato quello del Foggia, che se la vedrà con la difesa a 3 dell’Empoli composta da Romagnoli al centro davanti a Provedel e Simic e Veseli sull’esterno.

ENTELLA BRESCIA

Serve dare una scossa alla stagione dell’Entella e di fronte al pubblico di casa Castorina opterà per il 4-3-1-1 che vedrà Palermo sulla trequarti con De Luca e Luppi punte d’attacco. 3-5-2 invece per il Brescia fresco di recupero con la Ternana: Boscaglia opterà ancora per Rinaldi in attacco questa vota accompagnato da Ferrante, con Furlan punto fisso sulla tre quarti.

PALERMO PARMA

Complice il fattore campo i rosanero puntano alla prima piazza della graduatoria della Serie B. Tedino non può quindi sbagliare e opterà ancora per il 3-5-2 con l’ingresso dal primo minuto del placco Murawski vero asso nella manica del tecnico. I ducali risponderanno con lo speculare 3-5-2 con Siligardi e Calaiò punte d’attacco e Gaudio sulla trequarti, punto fermo di D’Aversa.

PERUGIA PRO VERCELLI

Spera nella prima posizione della classifica anche il Perugia che in casa scenderà in campo nell’8^ giornata con il 4-3-3 che vede a centrocampo il terzetto Brighi, Colombatto e Bandinelli e in attacco il tridente Bonaiuto, Han (capocannoniere dei grifoni) e Di Carmine. 4-3-3 anche per Grassadonia e la suo Pro con Morra punta di diamante di un reparto completato da Bifulco e Raicevic.

VENEZIA CARPI

Per il match della 8^ giornata Inzaghi torna in casa e conferma il 3-5-2 che vede Moreo e Zigoni in attacco e la coppia Modolo-Cernuto in difesa davanti allo specchio di Audero. Modulo speculare per il Carpi di Calabro con Mbakogu e Concas in attacco e Pasciuti in cabina di regia.

NOVARA FROSINONE

Nel serale di questo 8^ turno Corini spera in un rilancio del suo Novara con il 4-3-3 che vede in attacco il tridente Macheda-Di mariano e Maniero. Di contro però gli azzurri si troveranno i canarini di Longo in testa alla graduatoria: qui spazio al 3-4-3 con Ciano punta di diamante e Ciofani e Dionisi a supporto.

