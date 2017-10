Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018/ Quote e scommesse sulle partite: c’è Italia-Macedonia (oggi)

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Il torneo europeo di qualificazione ai Mondiali 2018 torna protagonista oggi venerdì 6 ottobre e con loro anche la nostra nazionale azzurra guidata dal ct Ventura che stasera scenderà in campo per disputare il match Italia-Macedonia. Prima però andiamo a vedere le quote e le scommesse fissate alla vigilia per le sfide in programma andiamo a riepilogare il calendario per questo nono e penultimo turno di questa appassionante fase a gironi. Saranno infatti ben tre i gruppi protagonisti e sarà il D ad aprire le danze con la sfida tra Georgia-Galles unico match atteso alle ore 18.00: si proseguirà poi alle ore 20.45 con Irlanda-Moldavia e Austria-Serbia. Per il girone G invece il fischio d’inizio è stato fissato per tutti i campi alle ore 20.45 e attendiamo i match Liechtenstein-Israele, Spagna-Albania e ovviamente il big match Italia-Macedonia. Sempre per le ore 20.45 il via delle partite del girone D che saranno invece Kosovo-Ucraina, Turchia-Islanda e Croazia-Finlandia. Andiamo quindi a vedere girone per girone i pronostici stilati dalla nostra redazione facendo particolare attenzione alla sfida che vede impegnati gli azzurri per il torneo di qualificazione ai Mondiali 2018.

IL GRUPPO D

La serata dedicata al torneo di qualificazione ai Mondiali sarà aperta, come abbiamo visto, dalla sfida del girone d tra Georgia e Galles: sfida che sulla carta non pone dubbi vista la qualità della rosa ospite dove contiamo nomi molto noti (anche se non ci sarà Gareth Bale), e della sua posizione in classifica (seconda a 14 punti). Match invece più aperto quello tra Irlanda e Moldavia, dove la formazione di casa all’Aviva Stadium vorranno tentare l’impresa di raccogliere il secondo posto in classifica del gruppo, con il favore del pronostico. La partita tra Austria e Serbia invece appare ininfluente sulla carta per la graduatoria, visto che la compagine slava è saldamente in testa a 18 punti: in ogni caso il pronostico arride proprio agli ospiti per classifica e qualità della rosa.

IL GIRONE I

A due match dalla conclusione di questa fase a gironi per il torneo mondiale ancora molto è da decidere nel gruppo I. in testa alla graduatoria troviamo la Spagna, impegnata contro l’Albania stasera ma soprattutto impegnata a dare un segnale positivo e di unità a una nazione divisa e in piena crisi sociale e politica per le ben note vicende catalane. Il pronostico sulla carta arride comunque alla formazione di Lopetegui, anche se le Furie Rosse potrebbero scontare più del dovuto la tensione che si respira in spogliatoio. Sfida che invece sulla carta non pare così impegnativa è quella tra Liechtenstein e Israele: entrambe le compagini hanno ormai da tempo salutato sogni di gloria e hanno il solo obbiettivo di chiudere questa prova con il miglior risultato possibile. Il pronostico comunque arride a Israele che se non altro in questa fase ha messo a bilancio 3 successi.

IL PRONOSTICO ITALIA-MACEDONIA

La sfida tra Italia e Macedonia, se sulla carta pare facile per la nostra nazionale azzurra in realtà nasconde parecchi insidie che il ct della nazionale non può permettersi di sottovalutare, innanzitutto perché la pista in palio è alta. Gli azzurri infatti sono ora secondi del girone con 19 punti e tre lunghezze da recuperare sulla Spagna a sua volta impegnata in due incontri abbastanza semplici. Numeri alla mano all’Italia basterebbe arrivare seconda per non perdere le speranze e trovare occasione di riscatto nel temibile girone dei play off: la qualificazione diretta da prima del gruppo rimane nei fatto non impossibile ma estremamente difficile. A complicare il cammino degli azzurri le numerose defezioni che hanno colpito i precedenti convocati e i senatori della formazione di Ventura, costretto quindi a schierare nomi altrimenti non considerati. Le quote comunque vedono in avanti gli azzurri ma la sfida con la Macedonia (dove ritroveremo i due rosanero Traikovski e Nestorovski) non va sottovalutata.

IL GRUPPO F

Sfida ai gradini più bassi del girone F è quella tra Kosovo e Ucraina: se la compagine padrone di casa oggi ha perso la speranza di qualificarsi, i giallazzurri con 14 punti potrebbero, in virtù della differenza reti ancora crede nel secondo posto del gruppo, nonostante la concorrenza della Turchia (14), contando che in testa ci sono Croazia e Islanda a pari punti (16). Per il match in questione il pronostico chiaramente arride alla formazione ucraina per storia e valore tecnico, oltre che per ambizioni. Partita quindi decisiva quella tra Turchia e Islanda con la seconda e terza in classifica: per fattore campo l’incontro sembra facile per la compagine turca ma non dimentichiamo che la nazionale nordica ha con se elementi di grandissimo valore tecnico. La partita tra Croazia e Finlandia si annuncia quindi come una sfida da testa a coda, con i croati in testa e impegnati a tenere la prima posizione nel gruppo per trovare la qualificazione diretta al tabellone dei mondiali. Di contro però va detto che i biancazzurri approdano a questo incontro con due successi di fila.

