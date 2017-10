RALLY DI SPAGNA/ Wrc info streaming video e diretta tv: Ogier sogna il titolo

Rally di Spagna, si entra nel vivo (foto LaPresse)

Lo shakedown del rally di Spagna è partito con un’affermazione subito significativa di Sebastien Ogier sulla sua Ford Fiesta. L’appuntamento iberico è partito col miglior crono per Ogier che ha preceduto di tre decimi Kris Meeke sulla sua Citroen DS3. Non è Meeke però l’avversario di Ogier per la conquista del titolo iridato stagionale, bensì Thierry Neville, partito con un modesto ottavo posto che lascia presagire una gara in salita, nonostante l’evoluzione della sua Hyundai i20 sulla quale potrà correre, nella terzultima prova del mondiale di Rally. Ogier guida la classifica con diciassette punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, 177 a 160, e a supporto della squadra la Hyundai ha deciso di arruolare anche Andras Mikkelsen, asso norvegese che si è presentato con il terzo tempo nello shakedown spagnolo. Il duo italiano con Fabio Andolfi alla guida di una Hyundai 120 assieme al navigatore Simone Scattolin proverà a tenere in alto i colori azzurri.

GLI ANNI DELLA "DITTATURA" DI LOEB

Il Rally di Spagna è ufficialmente una prova del campionato del mondo di Rally dal 1991, ed è una corsa molto particolare poiché è l’unica del circuito iridato che si svolge su terra e asfalto. Una storia che è stata dominata dal 2005 al 2012 dalle otto vittorie consecutive di Sebastien Loeb a bordo della sua Citroen, mentre Sebastian Ogier alla guida della Volkswagen si è aggiudicato le edizioni del 2013 e del 2014, col pilota francese che punta quest’anno al bersaglio grosso del titolo Mondiale. Due i piloti italiani che hanno trionfato nel Rally di Spagna, Dario Cerrato a bordo della sua Lancia Delta Integrale nel 1990 (quando la prova come detto non faceva ancora parte ufficialmente del calendario del Mondiale di Rally) ed Enrico Bertone nel 1994 a bordo di una Toyota. Il Rally di Spagna ha spesso avuto un’importanza strategica nella corsa al Mondiale, ma quest’anno potrebbe davvero rivelarsi un crocevia decisivo, soprattutto se Ogier dovesse confermare la sua grande forma.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN TV

Messo alle spalle lo shakedown, si inizierà a fare sul serio nel Rally di Spagna a partire da venerdì 6 ottobre, quando si correranno 6 prove speciali nelle quali saranno suddivisi i 115,90 chilometri da percorrere. Nel programma del giorno di dovranno correre le prove speciali di Caseres (12,50 chilometri), Bot (6,50 chilometri) e Terra Alta (38,05 chilometri), saranno ripetute tutte due volte. Tutti gli appassionati di motori potranno seguire la prova sul canale dedicato al Mondiale di Rally, Fox Sports. Diretta tv sul canale 204 del satellite di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire la diretta streaming video dell’incontro anche in diretta video streaming via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it. Ci saranno riassunti giornalieri per le gare di venerdì, mentre sabato diretta della corsa dalle 13.00 alle 14.00 e domenica 8 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

