Risultati qualificazioni Mondiali 2018/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi D, G, H (oggi)

Eccoci a un altro appuntamento con le qualificazioni Mondiali 2018: venerdì 6 ottobre penultimo turno per tre dei nove gironi del percorso europeo, con le varie nazionali che ormai sono alla fine del loro percorso (che chiuderanno lunedì). Si parte alle ore 18 con Georgia-Galles (girone D); alle ore 20:45 invece avremo Austria-Serbia e Irlanda-Moldavia (girone D), Italia-Macedonia, Lichtenstein-Israele e Spagna-Albania (girone G), Croazia-Finlandia, Kosovo-Ucraina e Turchia-Islanda (girone I).

IL GIRONE D

Serbia a un passo dalla qualificazione diretta: bastano due punti nelle ultime due partite e, poichè l’ultima sarà in casa contro la Georgia, anche perdere questa sera non sarebbe gravissimo. I baltici vogliono però chiudere il discorso quanto prima e allora proveranno a vincere in Austria, con la nazionale di casa che, fotocopia sbiadita di quella che aveva dominato le qualificazioni agli ultimi Europei, ha bisogno di un miracolo per raggiungere i playoff. Galles e Irlanda si giocano i playoff: Dragoni favoriti perchè lunedì avranno la sfida diretta in casa, ma anche vincendole entrambe potrebbero risultare la peggiore delle seconde e, di conseguenza, non riuscire a giocarsi la carta degli spareggi (discorso che sarebbe valido anche per l’Irlanda).

IL GIRONE G

Spagna qualificata, Italia costretta agli spareggi: non è ufficiale, lo sarà questa sera se le Furie Rosse batteranno l’Albania. Nel girone degli Azzurri è tutto deciso: a meno che l’Albania non faccia il colpo grosso in Spagna e poi batta noi con più di due gol di scarto, il quadro è delineato e non ci sono sorprese rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia. L’Italia giocherà i playoff senza se e senza ma, ma non deve commettere l’errore di snobbare queste due partite: l’appuntamento da dentro o fuori arriva prestissimo e dunque la nazionale di Giampiero Ventura dovrà onorare i 180 minuti che restano da giocare nel girone, anche per testare la condizione dei suoi giocatori. Per il resto, il Lichtenstein proverà a prendere contro Israele i primi punti di un girone pessimo, nel quale ha segnato soltanto una volta incassando 34 gol.

IL GIRONE I

Situazione più ingarbugliata che mai, e che va approfondita a parte: basti dire che ci sono quattro squadre ancora in piena corsa per la prima posizione e dunque la qualificazione diretta, una delle quattro andrà a giocare i playoff e altre due invece saranno eliminate con punti che in altri gironi sarebbero probabilmente stati utili. Turchia e Islanda sono in campo per una sfida diretta delicatissima, Croazia e Ucraina devono approfittarne: a oggi i balcanici sarebbero qualificati solo in virtù della doppia sfida diretta (per differenza reti) con gli scandinavi, ma all’ultima giornata vanno in Ucraina. L’Islanda invece sarebbe ai playoff, ma perdendo questa sera rischia non solo il secondo posto nel girone I, ma anche di rimanere fuori dalle migliori seconde avendo all’ultima giornata la partita contro il Kosovo, che in ogni caso non conterà.

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018

GIRONE D

ore 18:00 Georgia-Galles

ore 20:45 Austria-Serbia

ore 20:45 Irlanda-Moldavia

CLASSIFICA: Serbia 18, Galles 14, Irlanda 13, Austria 9, Georgia 5, Moldavia 2

GIRONE G

ore 20:45 Italia-Macedonia

ore 20:45 Lichtenstein-Israele

ore 20:45 Spagna-Albania

CLASSIFICA: Spagna 22, Italia 19, Albania 13, Israele 9, Macedonia 7, Lichtenstein 0

GIRONE I

ore 20:45 Croazia-Finlandia

ore 20:45 Kosovo-Ucraina

ore 20:45 Turchia-Islanda

CLASSIFICA: Croazia 16, Islanda 16, Turchia 14, Ucraina 14, Finlandia 7, Kosovo 1

