Silvio Berlusconi/ Attacca il Milan: Montella? Preferivo Brocchi, sbagliato dare la fascia a Bonucci

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan - LaPresse

E’ ancora il primo tifoso del Milan, ma Silvio Berlusconi non risparmia critiche nei confronti del suo vecchio giocattolo. Parlando ai microfoni del Corriere della Sera, il leader di Forza Italia punta il dito contro il nuovo Milan, a cominciare dalla campagna acquisti, a suo modo di vedere poco sensata: «Non ho capito la campagna acquisti – ammette l’ex presidente - non si era mai visto in una squadra il cambio di undici giocatori. Con tutti quei soldi, non si poteva acquistare un top player?». Ma i problemi maggiori, secondo l’ex Premier, li sta creando il tecnico Vincenzo Montella: «Volevo che sulla panchina restasse Brocchi – esordisce Berlusconi - ma ero in un letto d’ospedale, tra la vita e la morte. E mi dissero Montella. Non mi piace come sta facendo giocare la squadra, non c’è un’idea».

BERLUSCONI CONTRO BONUCCI

Anche quando Berlusconi era ancora presidente del Milan, il rapporto con l’Aeroplanino non sembrava essere dei migliori: «Gli davo consigli e lui mi rispondeva “Sì presidente, ma la formazione la faccio io”», e Silvio andava in bestia. Poi prosegue: «Spiegatemi come possono finire spesso in panchina Suso e Bonaventura, che sono poi i due calciatori tecnicamente più dotati. E come si può fare sempre il solito gioco sulle fasce, per il solito cross in area. Mah... Per andare in rete andrebbero invece sfruttate le qualità dei due, cercando le linee di passaggio interne». Infine un attacco di nuovo nei confronti della società, criticata da Berlusconi per avere ceduto con troppa leggerezza la fascia da capitano al neo-acquisto Leonardo Bonucci: «È stata data la fascia da capitano a un calciatore che è stato per anni la bandiera della Juventus. C’è Montolivo. La fascia andava affidata a lui». Parole che stanno facendo discutere e che in molti fra i tifosi rossoneri nostalgici condividono; peccato che questi ultimi, forse, erano anche quelli che non vedevano l’ora che Berlusconi cedesse la società…

