Spagna Albania/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Spagna Albania verrà diretta dall’arbitro russo Aleksei Eskov; alle ore 20:45 di venerdì 6 ottobre presso l’Estadio José Rico Perez di Alicante si gioca per la nona e penultima giornata del girone G nelle qualificazioni Mondiali 2018. Una partita che ha poco significato per entrambe le nazionali: la Spagna ha bisogno di due punti per blindare il primo posto e la qualificazione diretta alla fase finale, l’Albania ormai non può più raggiungere i playoff a meno che non vinca oggi e lunedì contro l’Italia - ma dovrebbe superare gli Azzurri con almeno tre gol di scarto e soprattutto la nostra Nazionale dovrebbe perdere anche contro la Macedonia. Dunque, si giocherà solo per le statistiche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spagna Albania è un appuntamento in diretta tv per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento sul canale Sky Sport 3 e Sky Calcio 1 e, in assenza di un televisore, con la diretta streaming video su PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche che su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio viene trasmesso Diretta Gol, con la proposizione in tempo reale di tutte le azioni salienti - e dunque le reti - di campi collegati.

IL CONTESTO

La Spagna ha dominato il suo girone: in otto partite ha vinto sette volte con un solo pareggio, quello di Torino contro l’Italia. Un percorso scintillante che era ovviamente atteso vista anche la portata degli avversari, ma da non sottovalutare se si pensa che dopo il fallimentare Mondiale 2014 e il flop europeo le Furie Rosse hanno avviato un processo di ricostruzione a partire dal cambio in panchina, e affidandosi a tanti giovani che dovranno rappresentare la nuova base di un ciclo che si spera vincente come negli ultimi anni. L’Albania ha sciupato la possibilità di centrare i playoff in due distinte occasioni: non solo il pareggio in Macedonia del mese scorso, anche e soprattutto la sconfitta interna contro Israele. Con cinque punti in più Christian Panucci sarebbe stato a -1 dall’Italia, anche se questa partita in Spagna avrebbe probabilmente chiuso la porta in anticipo allo stesso modo. Resta la sensazione di crescita messa in mostra, nell’attesa di altri grandi traguardi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ALBANIA

Julen Lopetegui ha solo l’imbarazzo della scelta: nel suo 4-3-3 è probabile che oggi trovino posto i titolari e che l’ultima partita del girone sia poi giocata con le seconde linee. Bisogna però considerare le assenze: in difesa per esempio manca Carvajal, dunque a destra potrebbe essere dirottato Bartra con Sergio Ramos e Piqué come sempre in mezzo, mentre a sinistra è super favorito Jordi Alba. A centrocampo Sergio Busquets sarà il perno centrale al quale fare riferimento, da una parte giocherà Thiago Alcantara mentre dall’altra Saul Niguez e Koke si contendono il posto di vice Iniesta, con Don Andrés fermato da un infortunio; nel tridente offensivo mancherà Alvaro Morata, dunque potrebbe esserci campo per Rodrigo che di fatto è l’unica altra punta a disposizione, a meno di adattare Iago Aspas in un ruolo che ha già stabilmente ricoperto nel Celta Vigo. Come esterni dovrebbero partire Isco e David Silva, ma occhio ad Asensio che era titolare contro l’Italia e a Callejon, che sgomiterà per avere una maglia da titolare.

L’Albania sarà schierata in campo con un 4-2-3-1 nel quale dovrebbero anche esserci pochi dubbi riguardo gli undici che inizieranno la partita; in porta sicuramente Etrit Berisha anche perchè Strakosha, che avrebbe potuto insidiargli il posto, è tornato a Formello. Hysaj e Agolli non hanno rivali sulle corsie esterne di difesa, con Ajeti e Mavraj che dovrebbero comporre ancora una volta la coppia centrale; a centrocampo potrebbe esserci un cambio rispetto alla partita di Skopje, con l’ex Parma Lila che potrebe accomodarsi in panchina a favore di Memushaj, senza dimenticarsi di Abrashi e Basha che invece potrebbero contendere una maglia da titolare a Kukeli. Nel reparto avanzato invece Roshi e Llullaku sono favorito per occupare le fasce; una soluzione alternativa potrebbe essere quella di avanzare Agolli e schierare Memolla come terzino sinistro. Il trequartista dovrebbe essere Hyka, mentre come prima punta Sadiku rimane favorito.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Naturalmente la Spagna resta largamente favorita per questa partita: gioca in casa e con una vittoria blinderebbe aritmeticamente la qualificazione al Mondiale. Anche la Snai concede alle Furie Rosse il vantaggio nei pronostici: la quota per il segno 1 che identifica la vittoria iberica vale 1,08 mentre il segno 2 per l’affermazione dell’Albania vale addirittura 25,00 volte la posta in palio. Per quanto riguarda il pareggio, identificato dal segno X, la quota è di 10,00 volte la somma giocata.

