Video/ Inghilterra Slovenia (1-0): highlights e i gol della partita (Qualificazioni mondiali 2018)

Video Inghilterra Slovenia (LaPresse)

L'Inghilterra strappa il pass ufficiale per Russia 2018 al minuto 94, con un gran gol di Kane, inguaiando la Slovenia di Katanec: a Wembley 3 punti decisivi per gli inglesi di Southgate, che rimbalzano per oltre 90 minuti sulla muraglia alzata da Oblak ma trovando lo spunto giusto all'ultimo respiro. Di fatto, in contemporanea con la Scozia, che gela la Slovacchia nello scontro diretto e si porta al secondo posto, quello che vale l'accesso ai playoff. E dunque interessa molto da vicino anche l'Italia... La punta del Tottenham in realtà ratifica una qualificazione che sembrava già molto più che probabile con il pari finale; super-accesa invece la lotta per la seconda piazza, anche perchè nell'ultima giornata ci sarà la sfida proprio tra Slovenia e Scozia, mentre la Slovacchia dovrebbe vincere agevolmente contro Malta. E a quel punto, a secondo di come finiranno queste due gare, ci sarà da fare di conto, tra scontri diretti e differenze reti!

IL TABELLINO

Inghilterra Slovena 1-0

FORMAZIONI INIZIALI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Hart, Bertrand, Cahill, Stones, Walker, Dier, Henderson, Rashford, Sterling, Chamberlain, Kane. All. Southgate

SLOVENIA (4-5-1): Oblak, Struna, Mevlja, Cesar, Jokic, Rotman, Khrin, Bezjak, Ilicic, Verbic, Sporar. All. Katanec

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)

RETI: 94' Kane (I)

AMMONITI: Stones (I) – Struna, Mevlja, Rotman e Khrin (S)

