Video/ Irlanda del Nord Germania (1-3): highlights e i gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Irlanda del Nord Germania (LaPresse)

Nove vittorie in altrettante partite per la Germania nella fase di qualificazione ai mondiali in Russia del 2018: la nazionale di Joachim Loew, campione in carica, strappa il pass per la fase finale battendo a domicilio l'Irlanda del Nord per 3 a 1, la compagine di Michael O'Neill aveva già comunque la certezza matematica del secondo posto che le garantirà l'accesso ai play-off visto che Repubblica Ceca, Norvegia e Azerbaigian non potevano in alcun modo raggiungerla. Al Windsor Park di Belfast l'equilibrio non dura nemmeno due minuti, Rudy sblocca subito la contesa e la gara si mette in discesa per i tedeschi che al 5' sfiorano il raddoppio con Wagner, McGovern è bravo a fare buona guardia in mezzo ai pali. L'attaccante dell'Hoffenheim ci riprova poco dopo scheggiando il palo ma al terzo tentativo non sbaglia e firma la rete del 2 a 0; prima dell'intervallo Evans per poco non accorcia le distanze, Ter Stegen esce e allontana la sfera con i piedi.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

Nella ripresa la Germania addormenta la partita, Muller non trova la rete del tris grazie all'ennesimo intervento di McGovern, dall'altra parte padroni di casa sfortunati con Washington che, appena entrato, stampa il pallone sul palo. Nel finale la Germania va a segno per la terza volta con Kimmich, l'Irlanda del Nord si consola con il gol della bandiera realizzato da McAuley proprio in zona Cesarini, una rete utile solamente alle statistiche. La superiorità dei tedeschi è stata comunque netta ed evidente con il 71% di possesso palla, 7 tiri in porta, 6 calci d'angolo e 23 cross effettuati.

