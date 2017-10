Video/ Ungheria Italia U21 (2-6): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Ungheria Italia U21 (LaPresse)

L'Italia Under 21 di Di Biagio non fallisce il test amichevole di Budapest, dominando in lungo e in largo contro gli arrendevoli padroni di casa: 6-2 il finale per gli azzurrini, che condannano l'Ungheria ad una brutta figura interna. In rete per l'Italia Chiesa e Cutrone (doppietta per entrambi), poi Depaoli e Orsolini. Doppietta per Makrai per i padroni di casa, con una papera da segnalare di Scuffet, evidentemente in un momento piuttosto complicato... Prossimo step per l'Under 21 un'altra amichevole, quella di Ferrara contro il Marocco, martedì 10 ottobre alle 18.30. Da segnalare, oltre all'ottima forma messa in mostra dal bomber del Milan Cutrone, quasi sempre in gol quando impiegato tra club e nazionale, il debutto con gol del centrocampista classe 1997 del Chievo Fabio Depaoli e purtroppo il guaio fisico nel riscaldamento di Mandragora, fermato da un problema al ginocchio che andrà valutato nei prossimi giorni. Con il Crotone che incrocia le dita...

IL TABELLINO

Ungheria Italia U21 2-6

FORMAZIONI INIZIALI:

UNGHERIA (3-5-2): Demjen, Toth, Lenzser, Kecskes, Vida, Katona, Birò, Szoboszlai, Spandler, Koszta, Zsoter. All. Boris

ITALIA (4-4-2): Scuffet, Calabria, Adjapong, Mancini, Romagna, Chiesa, Locatelli, Murgia, Depaoli, Vido, Cutrone. All. Di Biagio

ARBITRO: Michal Ocenas (SVK) RETI: 18' e 25' su rig. Cutrone (I), 30' e 45' Chiesa (I), 31' De Paoli (I), 72' e 88' su rig. Makrai (U), 77' Orsolini (I)

