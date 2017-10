Akragas-Bisceglie/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Bisceglie, LaPresse

Akragas-Bisceglie, diretta dall'arbitro Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il lungo sabato dedicato al campionato di Serie C nel girone C. Le gerarchie del girone sono ancora poco chiare, soprattutto per due squadre di metà classifica, dunque l'esito della partita potrà darci indicazioni importanti su Akragas e Bisceglie.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Un match, quello fra Akragas e Bisceglie, che gli appassionati non potranno seguire in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito sportube.tv dopo aver sottoscritto una delle formule di abbonamento, oppure aver acquistato la visione della partita come evento singolo.

IL CONTESTO

Una sfida tra due squadre che puntano alla salvezza, ma che stanno attraversando momenti diversi. I guai societari e l'indisponibilità dello stadio Esseneto hanno tolto serenità all'Akragas, che pure con le vittorie contro Paganese e Casertana sembrava anche quest'anno competitivo. Il duro ko nel turno infrasettimanale a Catanzaro ha dimostrato che la strada è in salita per la formazione di Agrigento, che al di là dei sette punti in classifica deve ritrovare probabilmente serenità a livello societario per puntare con fiducia al futuro. Punta a crescere il Bisceglie dopo la promozione dalla Serie D della scorsa stagione, la formazione pugliese ha esordito benissimo tra i professionisti ma è andata in difficoltà ottenendo un solo punto nelle sfide contro Catanzaro, Sicula Leonzio e Lecce. Per questo è stata importantissima la vittoria ottenuta contro la Juve Stabia di misura martedì scorso nel turno infrasettimanale, sfruttando un'autorete di Redolfi nel finale di primo tempo. Con questi tre punti il Bisceglie ha raggiunto quota dieci punti, lusinghiera per una neopromossa nella nuova Serie C.

LE PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS BISCEGLIE

Allo stadio De Simone di Siracusa scenderanno in campo queste probabili formazioni. Akragas schierato con Vono in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Mileto, Genny Russo e Pisani. Il brasiliano Leonardo manterrà il suo posto in cabina di regia a centrocampo, affiancato da Longo e Carrotta per vie centrali, mentre Scrugli sarà l'esterno di fascia destra e Sepe l'esterno mancino. In attacco, sarà confermata la coppia composta da Salvemini e Parigi. La risposta del Bisceglie sarà affidata a Crispino in porta, Migliavacca in posizione di terzino destro ed il francese Giron in posizione di terzino sinistro, mentre il croato Jurkic e Petta saranno i due difensori centrali. A centrocampo Partipilo completerà il terzetto titolare al fianco di Risolo e dell'altro croato Vrdoljak, mentre il suo connazionale Jovanovic guiderà l'attacco dei nerazzurri, nel tridente offensivo assieme a Montinaro e al paraguaiano Lugo Martinez.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli a confronto saranno il 3-5-2 di Di Napoli nell'Akragas, col tecnico dei siciliani che ha provato a mettere da parte l'uso del trequartista per cercare maggiore concretezza, ed il 4-3-3 del tecnico del Bisceglie Zavettieri, che ha visto la sua squadra rialzare la testa dopo un momento difficile. Tra le due squadre non ci sono precedenti recenti, l'Akragas ha ritrovato il professionismo da tre anni, il Bisceglie è tornato quest'anno in Serie C dopo quasi un ventennio di assenza.

QUOTE E SCOMMESSE

La difficile situazione dell'Akragas nell'ultimo periodo fa pendere leggermente i favori del pronostico verso il Bisceglie, nonostante la lunga trasferta in Sicilia da affrontare. Vittoria pugliese in trasferta quotata 2.45 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 2.80 l'affermazione interna agrigentina e Bet365 offre a 3.20 la quota relativa all'eventuale pareggio. L'over 2.5 viene quotato 2.25 da Paddy Power, l'under 2.5 viene quotato 1.67 da Bet365.

© Riproduzione Riservata.