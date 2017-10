Andorra Portogallo/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andorra Portogallo - LaPresse

Andorra-Portogallo si disputerà oggi, sabato 7 ottobre, alle ore 20.45 presso l’Estadi Nacional di Andorra la Vella e sarà un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Il girone B al momento è guidato a sorpresa dalla Svizzera, che di punti ne ha 24, avendo sempre vinto (otto partite su otto), costringendo il Portogallo ad inseguire il primo posto, altrimenti dovrà accontentarsi degli spareggi mondiali. Per i portoghesi l'appuntamento ad Andorra non è da fallire, dal momento che all'ultima giornata ci sarà lo scontro diretto contro la Svizzera, con la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico per riuscire a ribaltare le sorti del girone. Cristiano Ronaldo e compagni dovranno prima naturalmente vincere contro la Nazionale di Andorra, davvero poca cosa in confronto al potenziale a disposizione dei portoghesi. Fin qui, Andorra ha evitato l'onta dell'ultima posizione nel girone, conquistando 4 punti nelle prime otto partite, riuscendo a battere l'Ungheria in casa (1-0 il risultato finale) e pareggiando contro le Isole Far Oer (sempre in casa). In otto gare, Andorra ha segnato soltanto due gol, subendone 17 (una media di circa due reti ad incontro).

PROBABILI FORMAZIONI ANDORRA PORTOGALLO

Sul campo dove è già caduta l'Ungheria e ha commesso un mezzo passo falso la Nazionale delle Isole Faroe, arriva il Portogallo. Difficilmente Andorra, allenata dal commissario tecnico Koldo Alvarez, riuscirà nell'impresa di ripetere le prestazioni fornite contro queste due squadre. Molto più probabile invece che venga travolta dai portoghesi. Koldo nell’ultima partita giocata aveva schierato i suoi uomini con il modulo 4-4-2. In attacco la coppia offensiva è stata Martinez - Pujol, con San Nicolas e Garcia sugli esterni. A centrocampo Rebes e Vieira, mentre in difesa linea a quattro classica con Jesus Rubio, Lima, Llovera e Jordi Rubio. In porta l'estremo difensore Gomes. Il giocatore di maggior valore su cui può contare Andorra è forse il capitano Lima, difensore centrale, in forza al Santa Coloma, una delle squadre più forti del Paese. A segnare il gol della storica vittoria contro l'Ungheria fu il centrocampista Rebes, anche lui in forza al Santa Coloma.

Inutile negare la superiorità tecnico-tattica dei giocatori del Portogallo, che oltre ad aver vinto gli ultimi Campionati d'Europa in Francia nella finale contro i padroni di casa, hanno anche a disposizione un certo Cristiano Ronaldo, stella del Real Madrid. Nell'ultima partita disputata dai lusitani nel girone B, il Portogallo ha ottenuto 3 punti preziosi nell'insidiosa trasferta ungherese. I magiari sono stati sconfitti 1-0 grazie al gol di Andre Silva, attualmente in forza al Milan. Il commissario tecnico Fernando Santos ha schierato i suoi con il modulo 4-4-2. In porta Patricio; in difesa linea a quattro con Soares e Coentrao terzini più la coppia centrale Pepe-Alves. A centrocampo, il regista Moutinho con Pereira, mentre sugli esterni dovrebbero agire Martins e il nerazzurro Joao Mario. In avanti, Andre Silva insieme al fuoriclasse Cristiano Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Come è facilmente prevedibile, Andorra Portogallo è una partita che non dovrebbe avere storia. Secondo le quote offerte sul match dall’agenzia di scommesse sportive Snai, una vittoria di Andorra è quotata a 40,00, mentre il segno 2 (vittoria del Portogallo) a 1,02 ed è dunque praticamente certo. Per il segno X del pareggio si arriverebbe invece a quota 18,00.

