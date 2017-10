Andria Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Paganese, LaPresse

Andria Paganese, diretta dal signor Andreini di Forlì, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma dell'ottava giornata d'andata del campionato di Serie C, nel girone C. L'Andria ha fermato il Monopoli nel derby pugliese nell'ultimo turno di campionato disputato, ma con sei partite attualmente alle spalle, i biancazzurri sono ancora a secco di vittorie, con cinque pareggi ed una sconfitta ottenuti in questo avvio di campionato. Nonostante le sconfitte della Paganese siano state ben quattro in sette partite, seppur con una gara disputata in più rispetto agli avversari di turno, i campani si presentano con un punto in più all'appuntamento.

Nel turno infrasettimanale di martedì scorso la Paganese ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive bloccando sullo zero a zero l'ambizioso Trapani di Calori. Un passetto avanti tangibile, anche se per il tecnico Favo il lavoro da fare per costruire la salvezza sembra ancora lungo e tortuoso. Abbinando a questo avvio di stagione anche la coda dello scorso campionato, di fatto l'Andria non riesce a centrare i tre punti da dieci partite consecutive, da quando il 9 aprile scorso riuscì ad espugnare il campo della Virtus Francavilla. Un calo che costò al club pugliesi i play off, ai quali partecipò invece la Paganese, pur uscendo al primo turno contro il Cosenza. Al momento le due squadre hanno dimostrato di dover pensare prima alla salvezza che ad eventuali exploit di classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Niente diretta tv per la sfida Andria Paganese in Puglia, il sito sportube.tv garantirà ai suoi abbonati o agli appassionati che acquisteranno la singola partita la diretta streaming video via internet della partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA PAGANESE

Allo stadio Degli Ulivi di Andria scenderanno in campo queste probabili formazioni. Pugliesi in campo con De Giorgi sull'out di destra in difesa e il brasiliano Curcio sulla corsia laterale di sinistra, con il romeno Rada e Tiritiello difensori centrali a completare la linea a quattro davanti all'estremo difensore Maurantonio. Terzetto di centrocampo composto da Esposito, Botalico e Matera, in attacco lo sloveno Barisic completerà il tridente offensivo al fianco di Minicucci e di Croce. La risposta della Paganese sarà affidata al portiere senegalese Gomis alle spalle dei due centrali di difesa, Meroni e Carini, mentre Picone sarà impiegato in posizione di terzino destro e Della Corte in posizione di terzino sinistro. A centrocampo spazio a Bensaja, Bernardini e Carcione, tridente offensivo con Scarpa, Cesaretti e Talamo che saranno schierati dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 da una parte e dall'altra, con i tecnici Loseto e Favo che cercheranno risposte soprattutto sul piano della solidità da parte delle loro squadre. Il 14 settembre 2016, nell'ultimo precedente di campionato disputato ad Andria dalle due squadre, i pugliesi si sono imposti con un secco due a zero grazie alle reti di Fall e di Mancino. La Paganese ha espugnato per l'ultima volta in campionato lo stadio Degli Ulivi il 14 aprile del 2014, vittoria di misura uno a zero con rete decisiva firmato dall'attuale bomber del Lecce, Caturano.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote relative alle scommesse sul match vedono l'Andria nettamente favorita dai bookmaker, con la vittoria interna offerta a 1.75 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30 da Paddy Power e la vittoria in trasferta a una quota di 4.50 da William Hill. L'under 2.5 viene quotato 1.50 da Unibet, l'over 2.5 viene quotato 2.50 da Paddy Power.

