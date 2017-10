Bielorussia Olanda/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Bielorussia Olanda (LaPresse)

Bielorussia Olanda, diretta dall’arbitro inglese Micheal Oliver, è la partita in programma oggi sabato 7 ottobre 2017 alle ore 20.45 presso la Borisov Arena di Borisov, valida nel nono turno del torneo europeo di qualificazione ai Mondiali 2018. La Nazionale olandese rischia di restare fuori anche dagli spareggi che si disputeranno nel mese di novembre. Fatti i conti una vittoria contro la Bielorussia questa sera, quando mancano due giornate al termine del girone A dominato dalla Francia, potrebbe non bastare, visto che la Svezia, seconda in classifica, ha 3 punti di vantaggio sugli olandesi. Nell'ultima partita disputata, l'Olanda ha battuto 3-1 la Bulgaria in casa, mantenendo vive le speranze di poter raggiungere quantomeno il secondo posto occupato attualmente dalla Nazionale svedese. A meno di un suicidio sportivo da parte degli scandinavi, l'Olanda però non riuscirà a qualificarsi ai prossimi Campionati del Mondo. La Bielorussia è reduce dalla pesante sconfitta davanti al proprio pubblico per 4-0 contro la Svezia. Un ruolino di marcia fin qui disastroso per la Bielorussia, che non attende altro se non la fine del girone: attualmente è ultima, a quota 5 punti, con quattro reti realizzate e 16 subite.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

La partita per il torneo di qualificazione ai Mondiali 2018 tra Bielorussia e Olanda sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky, che trametterà l’evento a partire dalle ore 20.45 sul canale Sky Calcio 4 (numero 254). Diretta streaming video confermata per tutti gli utenti iscritti tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BIELORUSSIA OLANDA

La Bielorussia è allenata dal commissario tecnico Igor Kriushenko anche se non con risultati esaltanti. A settembre, la Bielorussia ha ospitato la Svezia con pessimi risultati: il risultato finale al termine dei novanta minuti regolamentari ha visto la Nazionale ospite scandinava dilagare per 4-0 sulla malcapitata difesa di casa. A nulla è servito il 3-5-2 offensivo scelto dal ct Igor Kriushenko come modulo per contrastare gli avversari più quotati: la scelta tattica e la rosa di titolare però potrebbe venir confermata lo stesso questa sera. In porta Chernik, mentre in difesa via libera al terzetto composto da Sivakov, il capitano Filipenko e Sachivko. Nella linea a cinque di centrocampo, come esterni Rios (a sinistra) e Burko (a destra), mentre in mezzo hanno giocato Nekhajchik, Korzun e Balanovich. In attacco, gli interpreti offensivi Signevich e Saroka. Uno degli elementi di maggiore valore della Bielorussa è il 25 enne attaccante centrale Nikolai Signevich, punta di riferimento del Bate Borisov, la squadra più importante del Paese bielorusso, e che offre alla Nazionale il maggior numero di calciatori, come ad esempio le talentuose ali Mikhail Gordejchuk e Aleksey Rios.

Non dovrebbe avere problemi di sorta l'Olanda a sbarazzarsi della Bielorussia, nella speranza che i giochi non siano ancora definitivamente chiusi, nonostante il distacco di 3 punti a due giornate dal termine che ha sulla Svezia. Nell'ultimo match disputato, gli uomini del commissario tecnico Advocaat ha battuto 3-1 la Bulgaria, schierando come modulo il 4-2-1-3 che quindi verrà confermato anche questa sera a Boeisov. In avanti il trio offensivo composto da Janssen, Robben e Promes, più il trequartista Propper, quest'ultimo protagonista dell'incontro grazie ad una doppietta. L'altra rete è stata messa a segno da Robben, al minuto 67, dopo che il primo tempo si era chiuso sull'1-0 per effetto della marcatura al 7 minuto di Propper. A centrocampo il ct Advocaat si è affidato a Vilhena e Wijnaldum. In difesa linea a 4 con Tete, de Vrij, Hoedt e Blind. In porta Cillessen, attualmente in forza al Barcellona di Ernesto Valverde.

QUOTE E PRONOSTICO

Vista la differenza tecnica delle due formazioni non ci sorprenderà scoprire che nella partita tra Bielorussia e Olanda il favore del pronostico è tutto per la compagine oranje. Dando un occhio alle quote fissate alla vigilia della snai vediamo che la vittoria dei padroni di casa è stata data a 13.00, contro 1.22 per l’Olanda con il pari infine quotato a 6.00.

