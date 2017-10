Bosnia Belgio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bosnia Belgio (LaPresse)

Bosnia Belgio, diretta dall’arbitro William Collum, è la partita in programma oggi sabato 7 ottobre alle ore 18.00 presso lo Stadion Grbavica di Sarajevo, valida nel nono turno del girone H del torneo europeo di qualificazione ai Mondiali 2018. Nel gruppo H la compagine dei diavoli rossi è già sicura del primo posto e quindi della qualificazione diretta ai prossimi campionati del mondo, avendo conquistato nelle prime 8 gare 22 punti. Un ruolino di marcia strepitoso per gli uomini di Martinez, che hanno vinto 7 partite e pareggiata una, senza mai perdere. In classifica i belgi hanno un vantaggio di 8 punti proprio sulla Bosnia, la Nazionale di Edin Dzeko, il bomber della Roma. La Bosnia si sta giocando insieme alla Grecia, la possibilità di accedere ai play off di novembre, quelli che disputerà quasi con matematica certezza anche l'Italia, a meno di clamorose sorprese dalla Spagna. Il Belgio nell'ultimo incontro disputato ha battuto in trasferta la Nazionale greca con il risultato finale di 2-1, aumentando così il suo divario rispetto agli ellenici, che adesso si trovano a meno nove dalla vetta del girone H. La Nazionale bosniaca ha invece battuto 4-0 Gibilterra, la squadra cenerentola di questo girone, ancora ferma al palo dopo otto giornate, con 3 gol fatti e 37 subiti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida tra Bosnia e Belgio sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: appuntamento quindi alle ore 18.00 sul canale Sky Sport 3 (numero 203) e Sky Calcio 3 (canale 253). Diretta video streaming confermata per tutti gli abbonati al servizio tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA BELGIO

La Bosnia nell'ultimo incontro disputato a settembre è stata schierata dal commissario tecnico bosniaco Mehmed Bazdarevic con il modulo 4-2-3-1 e appare assai probabile che il tecnico voglia confermare lo stesso 11 visto poche settimane fa. In avanti, come boa centrale e finalizzatore, ha giocato Dzeko, autore di due gol. A segno anche Lulic, capitano della Lazio, schierato come esterno sinistro nel trio di trequartista completato dal regista Kodro (anche lui a segno) e Visca. A centrocampo hanno giocato Jajalo (che è rimasto a Palermo nonostante la retrocessione in Serie B) e Hadzic. In difesa, la stella Kolasinac, esterno sinistro in forza all'Arsenal (nell'ultima finestra di calciomercato era stato vicino al trasferimento in Italia, erano interessate a lui sia Juventus che Milan). Al centro del reparto difensivo la coppia Zukanovic (difensore del Genoa) e Cocalic. Terzino destro Vranjes. In porta Begovic, attuale estremo difensore del Bournemouth, club che milita nella Premier League inglese. Il giocatore migliore della rosa bosniaca è sicuramente Dzeko, ma mister Mehmed Bazdarevic può contare sull'apporto di uomini di esperienza come Lulic e Jajalo, che conoscono bene un campionato difficile come quello di Serie A, oltre che sul talento di un giocatore come Kolasinac, ritenuto uno dei terzini sinistri migliori a livello continentale.

Il Belgio del ct Roberto Martinez ha vinto 2-1 in trasferta sul campo della Grecia, nella partita disputata lo scorso 3 settembre allo Stadio Georgios Karaiskakis. In quell’occasione per la formazione belga sono andati a segno Lukaku e Vertonghen. Il primo è il nuovo attaccante centrale del Manchester United di Josè Mourinho, mentre il secondo invece è l'esperto difensore centrale del Tottenham: entrambi verranno confermati nella probabile formazione del match, come sarà confermato il 3-4-2-1 visto poche settimane fa. Il Belgio è una Nazionale ricca di talento, a cui forse però manca quella esperienza necessaria per emergere nelle grandi competizioni, come abbiamo visto negli ultimi campionati europei, con il Belgio nello stesso girone dell'Italia dell'ex ct Antonio Conte. In porta possono contare su Courtois, uno dei migliori portieri d'Europa e del mondo. Sulla linea di trequartisti agiscono De Bruyne (Manchester City) e il falso nueve del Napoli Mertens: a centrocampo muscoli e qualità con Fellaini e Dembelè.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico abbastanza aperto per la sfida tra Bosnia e Belgio, almeno secondo le quotazioni stilate dal portale di scommesse snai. Nell’1x2 infatti la vittoria dei padroni di casa è stata data a 2.75, mentre il successo ospite ha ricevuto la quotazione di 2.50, mentre il pareggio è stato fissato a 3.40.

