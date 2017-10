Bulgaria Francia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Bulgaria-Francia, LaPresse (Imm. repertorio)

Bulgaria Francia, partita che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 7 ottobre presso il Natsionalen Stadion Vasil Levski di Sofia, capitale della Bulgaria. Siamo alla penultima giornata del girone A delle qualificazioni Mondiali 2018 e la situazione è ancora molto incerta, perché questo è un gruppo nel quale ancora ben quattro squadre possono sperare di qualificarsi per i Mondiali o almeno di accedere ai playoff. Fra queste ci sono anche Bulgaria e Francia, dunque possiamo parlare di un vero e proprio scontro diretto, anche se i francesi puntano al primo posto che garantirebbe la qualificazione immediata, mentre per i bulgari l’obiettivo è agguantare al massimo il secondo posto che porta ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere a Bulgaria Francia in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, che ha i diritti per i match delle qualificazioni mondiali. L’appuntamento sarà su Sky Sport 3 e Sky Calcio 3, canali numero 203 e 253; inoltre, su Diretta Gol (visibile sul canale Sky Sport 1, numero 201) gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire gli highlights e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi, compresa Sofia. Sia la diretta del match singolo sia Diretta Gol saranno visibili anche tramite l’applicazione Sky Go in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La Francia guida la classifica del girone A con 17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta, una situazione che a dire il vero sarebbe molto migliore se i Bleus non avessero buttato via due punti pareggiando in casa contro il Lussemburgo. La conseguenza è che la partita di oggi diventa molto pericolosa, perché c’è la Svezia ad un solo punto di distacco e che oggi gioca proprio in casa con il Lussemburgo e dunque potrebbe operare il sorpasso in caso di mancata vittoria della Francia, anche se poi martedì l’ultimo turno sulla carta dovrebbe essere di nuovo favorevole ai francesi. Quanto alla Bulgaria, è quarta con 12 punti, appena dietro l’Olanda terza a quota 13: per i bulgari dunque oggi è necessaria una vittoria per continuare a inseguire almeno i playoff, ogni altro risultato sancirebbe di fatto l’eliminazione.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA FRANCIA

Per la Bulgaria è ipotizzabile un modulo 4-5-1. Bozhikov e Terziev avranno il delicato compito di proteggere il portiere Iliev contro il super attacco della Francia; a centrocampo citazione per Chochev del Palermo, che agirà come mezzala, anche il perno sarà Kostadinov. In attacco un ruolo fondamentale sarà quello di capitan Popov, punto di riferimento per tutta la manovra offensiva. In casa Francia, la soluzione più credibile per il c.t. Didier Deschamps è un modulo 4-2-3-1, con Lloris a difesa dei pali, protetto dalla coppia centrale formata da Koscielny e Varane, mentre Umtiti e Sidibe dovrebbero essere i terzini. A centrocampo spazio a Kantè e Rabiot in mediana, mentre il tridente di trequartisti dovrebbe essere formato da Mbappè, Griezmann e Lacazette, che potrebbe anche agire da punta centrale, ruolo che però è perfetto per le caratteristiche di Giroud.

QUOTE E SCOMMESSE

Bulgaria Francia è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: i pronostici per la partita di Sofia sono clamorosamente sbilanciati a favore degli ospiti, in modo ben più netto di quanto dica la classifica. La quota per il segno 2, che identifica la vittoria della Francia, è infatti pari a 1,19, mentre il segno 1 per l’affermazione della Bulgaria varrebbe ben 13,00 volte la posta in palio. Con il pareggio, ovviamente segno X, portereste a casa 6,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto ed è forse l’ipotesi più gustosa per gli scommettitori.

