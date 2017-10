CADUTA DE PLUS/ Milano-Lombardia, video: volo di 3 metri, il belga finisce nella scarpata

Caduta De Plus (Foto da Youtube)

Caduta spettacolare, e per fortuna senza conseguenze, per Laurens De Plus, il ciclista belga della Quick-Step impegnato quest'oggi sulle strade della Milano-Lombardia. Mancavano circa 41 km all'arrivo della classica di fine stagione, poi vinta in solitaria da Vincenzo Nibali, quando il belga lanciatosi all'inseguimento di Mikel Cherel ha sbagliato traiettoria nel disegnare una curva dell'insidiosa discesa dalla Colma di Sormano finendo in una scarpata. Come testimoniato dalle immagini televisive, nonostante il tentativo di frenata, De Plus ha scavalcato il guardrail producendosi in una caduta tanto spettacolare quanto pericolosa. In un primo momento la moto di ripresa non è riuscita ad individuare il ciclista nella scarpata, che invece aveva immortalato durante l'evoluzione aerea prima dello schianto. Immediatamente sul posto sono intervenute le ambulanze a rimorchio della carovana.

IL TEAM, "NULLA DI GRAVE"

Inutile nascondere che subito si sia pensato ad un episodio gravissimo visto il volo di almeno 3 metri che aveva visto protagonista De Plus durante la Milano-Lombardia. Come riportato da Il Corriere della Sera, il belga, che in quel momento era secondo in classifica, è stato immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti, ma per ora non c'è nulla che desti particolare preoccupazione. De Plus, infatti, potrebbe essersela cavata con delle ferite lacero-contuse, una in particolare alla gamba destra, ma non avrebbe mai perso coscienza. A confermare che la paura sia stata di gran lunga maggiore rispetto alle consueguenze il fatto è stata anche la squadra di De Plus, la Quick-Step Floors, che ha assicurato:"Non ha nessuna ferita grave". Insomma, per De Plus soltanto un brutto spavento e il rammarico di non essersi potuto giocare la Milano-Lombardia fino in fondo. Ma con il Nibali visto oggi ci sarebbe stato poco da fare...

