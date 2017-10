Cesena Spezia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena Spezia (LaPresse, repertorio)

Cesena-Spezia, diretta dal signor Marini di Roma, questa sera sabato 7 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà l'anticipo serale dell'ottava giornata di andata nel campionato di Serie B. Riparte l'era-Castori a Cesena, dopo la sconfitta per cinque a due sul campo della Pro Vercelli che è stata fatale per la panchina di Camplone. I romagnoli sono al momento soli in fondo alla classifica del campionato cadetto, due soli punti ottenuti in sette partite che lasciano presagire una stagione di passione per i bianconeri. Castori visse a Cesena pagine esaltanti e drammatiche, come nello spareggio contro il Lumezzane che, con la rissa finale, costò una lunga squalifica al tecnico protagonista del miracolo-Carpi nelle ultime stagioni.

Ci sarà da risalire la china per il Cesena a partire da questa sfida casalinga contro uno Spezia double-face, nelle ultime partite implacabile in casa con le vittorie messe in fila contro Virtus Entella, Novara e Bari, ma ancora in difficoltà dove finora sono arrivate per i liguri due sconfitte contro Palermo e Salernitana ed un pareggio sul campo del Venezia. Con dieci punti in classifica lo Spezia è al momento al centro della bagarre che vede racchiuse nel giro di due punti tutte le squadre tra il quinto e il quindicesimo posto. Serviranno risultati positivi con maggiore continuità per ritrovarsi nelle posizioni che contano quando la classifica comincerà ad allungarsi. Sicuramente la situazione potrebbe essere complessa anche per il Cesena che al momento ha il secondo peggior attacco e la seconda peggior difesa della Serie B. Le ultime sconfitte contro Ascoli e Pro Vercelli hanno messo a nudo una squadra senza nerbo che ora Castori dovrà rivitalizzare.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SALERNITANA

Allo stadio Manuzzi scenderanno in campo queste probabili formazioni: Cesena schierato con Rigione esterno destro di difesa e Mordini esterno sinistro, in una difesa a quattro con Esposito e Cascione difensori centrali, vista l'indisponibilità di Scognamiglio, squalificato dopo l'espulsione rimediata nella trasferta di Vercelli. Centrocampo a quattro con Sbrissa laterale di destra, Moncini laterale di sinistra e l'ivoriano Kone e il tunisino Laribi centrali sulla mediana. In attacco Cacia affiancherà il gambiano Jallow. La risposta dello Spezia sarà affidata a Bassi in porta dietro una difesa a tre composta da Calabresi, Ceccaroni e De Col, con Capelli squalificato dopo l'espulsione per doppia ammonizione nel match contro il Bari. Zona centrale di centrocampo presidiata da Bolzoni, Maggiore e Pessina, mentre Vignali sarà l'esterno di fascia destra e l'uruguaiano Walter Lopez l'esterno di fascia sinistra. In attacco, Marilungo farà coppia con l'altro uruguagio Granoche.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker danno fiducia al ritorno di Fabrizio Castori sulla panchina del Cesena, quotando 2.40 con Bwin l'affermazione interna, mentre la vittoria dei liguri viene quotata 3.20 da Unibet, con Bet365 che offre invece alla stessa quota il pareggio. Over 2.5 quotato 2.48 da Unibet, mentre Paddy Power offre a 1.56 l'eventuale under 2.5.

