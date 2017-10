Diretta/ Mondiali ginnastica artistica: finale all around donne con Lara Mori: orario, programma vincitrice

Lara Mori (LaPresse)

Si accederà questa notte (secondo il fuso italiano) la finale di Mondiali di ginnastica artistica 2018 in programma in questi giorni a Montreal in Canada: qui i riflettori saranno tutti per l’azzurra Lara Mori, che ha raggiunto pochi giorni fa una storica qualificazione nel programma generale femminile, segno evidente che ancora una volta l’Italia merita un posto in cima al mondo in questa disciplina. vediamo subito il programma di questa finalissima del programma generale, che però costringerà tutti gli appassionati fare le ore piccole di fronte alla tv. Facendo conto del fuso orario tra Italia e Canada infatti ricordiamo che la prova attesa allo Stadio Olimpico di Montreal avrà inizio alle ore 17 locali e quindi saranno l’1.00 di notte in Italia: un piccolo sacrificio che però vale la pena fare per ammirare la prova della nostra Lara Mori.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE

La finale del all around individuale femminile ai mondiali di Montreal sarà visibile, per la gioa di tutti gli appassionati in diretta tv, sulla tv di stato: appuntamento alle ore 00.50 sul canale Raisport+ al numero 57 el telecomando del digitale terrestre. Diretta video streaming confermata tramite il servizio gratuito raiplay.it

IL PERCORSO DELL’AZZURRA

Come detto in questa finale del programma generale femminile a Montreal i riflettori saranno tutti puntati sulla nostra Lara Mori, che è riuscita a strappare un posto nella gara che vale la medaglia grazie al 19^ posto ottenuto nei tornei di qualificazione nei vari attrezzi con il punteggio complessivo di 51.957. Andando a curiosare nei punteggi parziali vale la pena di segnalare che la ginnasta di Terranova Braccioli, classe 1998 ha raccolto 13.325 nel volteggio, 13.466 nelle parallele, 11.666 alla trave e il punteggio di 13.500 nel corpo libero. Punti pesanti quindi per la nostra Lara Mori, che tra l’altro dopo la finale di oggi dovrà tornare in pedana a Montreal già domani per disputare la finale nel corpo libero assieme a un’altra azzurra, la famosa Vanessa Ferrari: la giovanissima atleta si è lì classica ottava, mentre la ginnasta di Orzinuovi ha raccolto il settimo punteggio valido per la finalissima.

IL RITORNO DELLA REGINA

I Mondiali di Montreal di ginnastica artistica sono poi stati una vetrina di grand prestigio per il ritorno sotto ai riflettori della Regina delle Olimpiadi del 1976 ovvero la grandissima Nadia Comanenci, madrina d’onore dell’evento continentale. la citazione è d’obbligo anche perché proprio allo Stadio Olimpico dove si disputerà questa notte la finale del programma all around femminile che la rumena appena 14 enne impressionò il mondo realizzando nell’edizione olimpica dl 76 il primo 10 perfetto nella storia della disciplina. L’evento è ancora impresso nella memoria di tutte le ginnaste e egli appassionati: fu alle parallele asimmetriche che la Comanenci ottiene il primo 10 perfetto, ma nella stessa edizione ottenne il medesimo punteggio altre sei volte, raccogliendo poi tre maglie d’oro, un argento e un bronzo.

