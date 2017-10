Formula 1/ Video, incidente di Raikkonen durante le Fp3 del Gp del Giappone

L'incidente di Kimi Raikkonen a Suzuka - Twitter

Prosegue il momento no delle Ferrari. Questa mattina, in occasione della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Suzuka, in Giappone, Kimi Raikkonen è andato a sbattere contro le protezioni, rompendo la sospensione anteriore e posteriore sinistra, e riportando dei danni al cambio. La monoposto di Maranello è stata subito riportata ai box per riparare i vari elementi danneggiati, e di conseguenza sarà costretta a partire con una penalità di cinque posizioni in griglia. Per quanto riguarda l’incidente nel dettaglio, Ice Man ha perso il controllo alla curva nove, quella che precede il breve tunnel, finendo largo a sinistra nella ghiaia, e poi andando a scontrarsi con le barriere protettive. Il numero 7 non ha fortunatamente subito alcun problema fisico, ma la sua Ferrari è stata fortemente danneggiata.

SESTO RAIKKONEN, PRIMO HAMILTON

Alla fine i meccanici Ferrari, con una corsa contro il tempo, sono riusciti a riparare l’auto del finlandese, che è così riuscito a prendere parte alle prove di oggi, anche se entrando in pista con un ritardo di sei minuti. Raikkonen ha chiuso al sesto posto assoluto in griglia, ma vista la penalità, partirà dalla decima posizione. Pole position invece per Lewis Hamilton, che conferma il momento magico suo e della sua monoposto, mentre secondo piazzamento per il compagno di squadra, Bottas, con il finlandese però costretto a partire dalla settima piazza per aver sostituito il cambio. Terzo posto quindi per l’altra Ferrari, quella di Sebastian Vettel, che domani cercherà ovviamente di dare del filo da torcere all’inglese della Mercedes, per tornare in corsa per il titolo mondiale 2017. A chiudere la top 5, le due Red Bull, quella di Ricciardo, quarto, e quella del talento Verstappen, che ha chiuso al quinto posto. Clicca qui per il video con l’incidente di Raikkonen

