Francavilla-Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Francavilla-Sicula Leonzio, LaPresse

Virtus Francavilla-Sicula Leonzio, diretta dal signor Sozza di Seregno, sarà una sfida relativa all'ottava giornata del girone d'andata nel girone C di Serie C. Virtus Francavilla-Sicula Leonzio si prospetta come una delle sfide più interessanti di questa ottava giornata del girone C di Serie C. Questo perché le due formazioni si stanno distinguendo come brillanti outsider in un campionato ricco di insidie e on alcune grandi che sono tornate a ruggire, Catania e Lecce in testa. Nonostante questo, la Virtus Francavilla sembra riuscire a mantenere lo standard di rendimento della passata stagione, dopo un inizio un po' problematico. Tre risultati utili per i pugliesi che hanno pareggiato in casa contro la Reggina nel mezzo di due vittorie esterne ottenute contro il Rende e nel turno infrasettimanale di martedì scorso sul campo della Casertana.

Brillante la Virtus Francavilla fuori casa, ora andrà migliorato il rendimento tra le mura amiche contro una Sicula Leonzio che non vince da quattro partite, ma che ha lanciato segnali importanti sul piano del gioco perdendo tre a due sul campo della capolista Lecce. Una partita combattuta in cui la matricola ha dato filo da torcere ad un club che sogna il ritorno in Serie B dopo oltre un lustro. Sicuramente la Sicula Leonzio ha dimostrato di avere le carte in tavola per giocarsi la salvezza, ma un'altra vittoria proietterebbe la Virtus Francavilla di nuovo vicina alla zona play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non ci sarà la possibilità di vedere il match Virtus Francavilla-Sicula Leonzio in diretta tv su canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per chi avrà sottoscritto un abbonamento o opererà l'acquisto dell'evento singolo sul sito sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA-SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni dell'incontro: la Virtus Francavilla scenderà in campo con Albertazzi tra i pali, mentre i titolari nella linea a tre difensiva saranno Prestia, Maccarone ed Abruzzese. A centrocampo Pino sarà l'esterno di fascia destra ed Agostinone l'esterno di fascia sinistra, con Sicurella, Biason e Albertini che si muoveranno invece per vie centrali sulla lina mediana. Rossetti farà invece coppia con Saraniti sul fronte offensivo. La Sicula Leonzio risponderà con Narciso in porta, De Rossi schierato in posizione di terzino destro e D'Angelo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Marano, Davi e D'Angelo saranno i titolari nel terzetto di centrocampo. In attacco col brasiliano Ferreira e Bollino giocherà nel tridente offensivo Arcidiacono, la cui doppietta a Lecce non è però servita ai siciliani per fare punti.

LA CHIAVE TATTICA

Confronto tattico fra il 3-5-2 di D'Agostino nella Virtus Francavilla ed il 4-3-3 di Rigoli nella Sicula Leonzio. Due piccole ma ambiziose formazioni che in questo avvio di campionato stanno rendendo la vita difficili a molte grandi, così come i pugliesi avevano d'altronde già fatto nella passata stagione. Non ci sono precedenti recenti tra le due squadre, con la Sicula Leonzio sbarcata solo quest'anno tra i professionisti, dove la Virtus Francavilla era invece approdata un anno fa.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

I bookmaker considerano favoriti i padroni di casa, con vittoria della Virtus Francavilla quotata al raddoppio da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30 da Bet365 e il successo esterno a una quota di 3.90 da Betclic. Over 2.5 proposto a una quota di 2.25 da Unibet, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.62 da Paddy Power.

