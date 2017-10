Gavorrano Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Arzachena (LaPresse - immagine di repertorio)

Gavorrano Arzachena, diretta dall’arbitro Nicolò Marini di Trieste, si gioca oggi, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 14:30 come anticipo per l’ottava giornata del girone A della Serie C, dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Per l'Arzachena è una prova di maturità, dopo l'ottimo avvio di stagione che ha avuto sul torneo. La squadra sarda sta cercando di imitare le prestazioni dei vicini dell'Olbia, attualmente quinti. Nonostante non abbia i mezzi per poter competere con le grandi del girone A di Serie C, l'Arzachena ha dato del filo da torcere ad alcune delle realtà più interessanti del campionato. In classifica occupa la dodicesima posizione, alle porte dei play off. Dopo le prime sette partite ha conquistato 9 punti, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte. La formazione sarda non conosce le mezze misure. Nell’ultima giornata, l'Arzachena ha perso di misura nella difficile trasferta di Pisa al cospetto dei padroni di casa, bravi ad imporsi per 1-0.

Il Gavorrano invece è in caduta libera. La squadra toscana non ha ancora ottenuto punti dopo le prime sei partite disputate ed attualmente è la cenerentola di tutto il campionato di Serie C avendo totalizzato 0 punti, subendo 13 gol (peggior difesa) e segnando soltanto 2 reti (peggior attacco). Sulla carta non dovrebbe essere dunque una partita così complicata per l'Arzachena, che lontano dalla Sardegna potrebbe portare a casa la quarta vittoria nelle prime otto giornate di campionato, un ruolino che sarebbe di un successo ogni due partite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gavorrano Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO ARZACHENA

Notte fonda per il Gavorrano, che ha perso la sesta partita consecutiva. Nel turno infrasettimanale i giocatori di mister Bonuccelli (esonerato e sostituito pro-tempore da uno staff tecnico provvisorio) sono stati umiliati a Piacenza. I padroni di casa emiliani hanno inferto un sonoro 3-0 alla squadra toscana, della provincia di Grosseto. Un risultato eloquente, che dimostra di come la squadra non sia forse all'altezza della categoria, nonostante gli sforzi fatti sul mercato quest'estate. Al momento appare un finale già scritto la stagione regolare del Gavorrano, che ha bisogno di vittorie importanti per risalire la china, come può essere una vittoria sull'Arzachena sabato pomeriggio. Sembra una missione impossibile ma a volte il calcio sa regalare pagine di sport che difficilmente si scordano. Gli attaccanti Moscati e Lombardi sono gli unici ad aver segnato un gol, il nuovo staff tecnico si dovrà aggrappare a loro in attacco, ma li schiererà entrambi dal primo minuto? Questo è il principale dubbio di formazione.

Nell'ultima partita disputata, l'Arzachena ha perso di misura a Pisa contro la squadra che fino allo scorso anno militava nel campionato di Serie B, salvo poi retrocedere dopo anche le vicissitudine note attraversate dalla società toscana. L'Arzachena di Mauro Giorico ha disputato la trasferta di Pisa scendendo in campo con il modulo 3-5-2. Terzetto di difesa composto da Peana, La Rosa e Piroli, davanti all'estremo difensore Ruzittu. A centrocampo, gli esterni Bertoldi e Arbeloda, con Nuvoli, Bonacquisti e Casini in mezzo. In attacco, a ricevere passaggi illuminanti oppure invitanti cross la coppia offensiva costituita da Vano e Curcio. Il gol vittoria per il Pisa è arrivato dopo soli 2 minuti dal fischio di inizio grazie alla rete di Luca Giannone, alla sua seconda marcatura stagione. Per il Pisa è arrivato anche l'infortunio di Bonacquisti, sostituita a metà del primo tempo da Aiana. Lo stesso Aiana, dopo trenta minuti, al 61 del secondo tempo, si è fatto poi espellere per doppia ammonizione.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, il Gavorrano appare favorito, ma non di molto. Il segno 1 è dunque proposto alla quota di 2,50, poi si sale ma non di molto in caso di pareggio, visto che la quota per il segno X sarà di 3,00. Infine, il colpaccio in terra toscana dell’Arzachena pagherebbe 2,80 volte la posta in palio, che è la quota alla quale Snai propone il segno 2.

