Giro di Lombardia 2017/ Il punto di Gianni Bugno: Nibali potrebbe ripetersi ma Uran… (esclusiva)

Vincenzo Nibali (LaPresse)

PRONOSTICO GIRO LOMBARDIA 2017. Si accenderà oggi sabato 7 ottobre il Giro di Lombardia 2017 l’ultima grande classica della stagione ciclistica che ormai volta al termine : un appuntamento che ogni attrae corridori e appassionati da tutto il mondo e che anche quest’anno offrirà uno spettacolo senza precedenti. I protagonisti dopo tutto sono di altissimo livello: da Geniez fresco vincitore della Tre Valli Varesine a Adam Yates, da Fabio Aru a Vincenzo Nibali che già vinse nel 2015, da Rigoberto Uran a Thomas De Gendt e Thibaut Pinot senza dimenticare Nairo Quintana e Tom Doumoulin, oltre che a tantissimi azzurri che vorrebbero approfittare di questa vetrina prestigiosissima per mettersi finalmente in mostra. Proprio il siciliano è il favorito numero 1 al successo nella Classica delle Foglie morte, visto anche il brillante momento che sta vivendo il ciclista della Bahrain Merida a cui solo per un soffio è sfuggita la vittoria pochi giorni fa alla Tre valli Varesine 2017, ma come abbiamo visto la concorrenza sarà ardua su un percorso complesso che porterà i corridori da Bergamo a Como. Per presentare il Giro di Lombardia 2017 abbiamo sentito Gianni Bugno: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Giro di Lombardia? Molto bello, molto importante, sarà come al solito una gara spettacolare, piena di interesse, con tanti campioni pronti a giocarsi il successo fino alla fine.

Ghisallo e Sormano potranno essere già decisivi? Sì potrebbero fare già la selezione, vedere alcuni corridori protagonisti. Dopo il Ghisallo e il Sormano poi ci sarà la discesa anche quella molto importante, anche questa che potrebbe dire cose di rilievo su questa corsa.

Su Civiglio e San Fermo, come dovrà correre chi vorrà vincere la Classica delle Foglie Morte? Bisognerà stare attaccati a Nibali, è lui che sarà il protagonista numero uno della Classica delle Foglie Morte. Sarà lui che deciderà che tattica utilizzare oggi.

Tante stelle dei grandi giri al via: il Lombardia è perfetto per loro? Sì tante stelle, tanti campioni, molti di questi però avranno affrontato già due Giri, potrebbero sentire la fatica di una stagione molto dura!

Nibali favorito numero uno, come dovrà correre? Non dovrebbe avere problemi, dovrà tenere compatto il gruppo, poi potrà gestire la corsa, come vorrà scattare al punto giusto, tenere la testa del Lombardia sino al traguardo.

Uran il suo avversario principale, una vittoria alla Milano-Torino da grande per il colombiano. Già un bel successo ma anche lui viene da una stagione molto dura, due corse a tappe. Alla fine potrebbe sentire la fatica.

Quali saranno gli altri avversari per il successo finale? Credo che sia difficile battere Nibali quest'anno, lo vedo molto in forma, bisognerà fare cose eccezionali per superarlo.

Vede qualche possibile outsider? No non ne vedo, non vedo outsider in grado di vincere il “Lombardia”.

Quali saranno le possibilità degli altri italiani? Ci potrebbe essere Visconti, ma correrà al servizio di Nibali, poi Moscon potrebbe fare qualcosa di interessante, disputare una buona gara.

Quale percorso preferisce fra quelli proposti negli ultimi anni? Sono stati tutti belli, qualsiasi percorso venga proposto il fascino del Giro di Lombardia non cambia mai. E' una gara unica, irripetibile.

Chi vincerà il Giro di Lombardia? Come ho detto prima quest'anno Vincenzo Nibali sembra avere veramente qualcosa più degli altri corridori. Ha già vinto questa classica, dovrebbe ripetersi, il “Lombardia” sarà suo.

(Franco Vittadini - Mauro Mantegazza)

