Giro di Lombardia 2017/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso e vincitore (oggi 7 ottobre)

Oggi il Giro di Lombardia 2017, edizione numero 111 della leggendaria ‘classica delle foglie morte’, chiuderà la stagione del grande ciclismo. L’appuntamento è naturalmente attesissimo: si tratta di una delle cinque ‘Classiche Monumento’ del ciclismo (le più importanti corse di un giorno al mondo), l’unica però che non si disputa in primavera e che assume un fascino particolare proprio in virtù di essere l’ultimo grande appuntamento della stagione. Inoltre, fra tute le classiche è quella con il percorso più impegnativo e che di conseguenza attira tutti i big dei grandi giri, che vedono proprio nel Giro di Lombardia la classica più adatta alle loro caratteristiche: ecco perché nei 247 km tra Bergamo e Como vedremo all’opera chi ci sa fare sulle salite, dai nostri Vincenzo Nibali e Fabio Aru a tantissimi campioni stranieri, tutti desiderosi di chiudere l’anno con una vittoria di quelle che restano nella memoria. “Così dura da essere unica” è lo slogan scelto dagli organizzatori di Rcs Sport: non si può che condividere, il Giro di Lombardia anche quest’anno sarà imperdibile per chi ama il ciclismo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI LOMBARDIA 2017

Il Giro di Lombardia 2017 godrà di una lunga e meritata diretta tv, perché dalle ore 15.00 e fino alle ore 17.30 sarà visibile in chiaro su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, per seguire tutti i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. Il Giro di Lombardia è però visibile anche su Eurosport a partire dalle ore 15.30, in questo caso lo streaming sarà garantito da Eurosport Player e anche dalle applicazioni Sky Go e Premium Play, dal momento che Eurosport è visibile per i rispettivi abbonati anche sulle piattaforme a pagamento della tv satellitare e del digitale terrestre.

IL PERCORSO DEL GIRO DI LOMBARDIA

Come sta diventando negli ultimi anni una tradizione, Bergamo e Como si scambiano ancora una volta i ruoli: come era già successo nel 2015, sarà dunque Bergamo ad ospitare la partenza del Giro di Lombardia 2017, alle ore 10.30, mentre l’arrivo sarà sulle sponde del lago, sul Lungo Lario Trento e Trieste di Como. Lasciata Bergamo, si pedalerà verso il Colle Gallo (km 55,9), prima salita di giornata caratterizzata da 7,4 km di ascesa con pendenza media del 6% e punte di pendenza massima fino al 10%. Si tornerà poi di nuovo verso Bergamo per poi superare l’Adda e cominciare ad avvicinarsi a Como; ma per raggiungere l’arrivo, di salite ce ne saranno molte altre. Per primo il Colle Brianza (km 115,1), poi naturalmente non potrà mancare la salita simbolo del Giro di Lombardia, quella verso il Santuario della Madonna del Ghisallo, protettrice dei ciclisti (km 183). La salita misura 8,6 km, ma a dire il vero è molto irregolare: il dato di pendenza media è del 6,2%, ma a metà si trova un falsopiano e anche una leggera discesa. I tratti più impegnativi sono dunque il primo e l’ultimo, dove si raggiungeranno punte di pendenza massima al 14%. Attenzione però, perché subito dopo la discesa dal Ghisallo si ricomincerà a salire verso la Colma di Sormano, ascesa breve ma durissima: gli ultimi 2 km costituiscono il famigerato Muro di Sormano, che in soli 1920 metri di lunghezza comporta un dislivello di 304 metri. La pendenza media è del 15,8%, con punte di pendenza massima che sfiorano il 27%. Lo scollinamento sarà al km 196,5, quando dunque ne mancheranno 50,5 al traguardo. Discesa e poi tratto pianeggiante fino a Como, ma i giochi non saranno ancora fatti, perché il finale presenterà in rapida successione le ultime due, decisive salite del Giro di Lombardia quando arriva nella città lariana. Prima il Civiglio (km 230,2), caratterizzato da 4,2 km al 9,7% di pendenza media e punte fino al 14% di pendenza massima, poi l’ostica discesa e ancora il San Fermo della Battaglia (km 241,6), che misura 2,7 km al 7,2% di pendenza media e punte di pendenza massima al 10%. In cima mancheranno solo 5,4 km all’arrivo, in discesa e poi il breve tratto pianeggiante finale verso il Lungo Lario.

I PARTECIPANTI

L’elenco dei partecipanti, come abbiamo già accennato, sarà di lusso, come è giusto che sia per una corsa mitica come il Giro di Lombardia. La prima citazione va obbligatoriamente a Vincenzo Nibali e non solo per nazionalismo, ma perché lo Squalo ha vinto arrivando da solo sul traguardo l’ultima volta che il Lombardia si è concluso a Como, nel 2015: il percorso dunque piace moltissimo al siciliano, che farà di tutto per concedere il bis di quel successo, l’unico di un italiano in una Classica Monumento dal 2009 in poi. Ci proverà anche Fabio Aru, in maglia tricolore come era Nibali due anni fa, e in ottica italiana vanno citati anche Davide Villella per la Cannondale e Diego Rosa (secondo l’anno scorso) per il Team Sky, anche se queste due squadre possono contare anche su big stranieri quali Rigoberto Uran nel primo caso, Mikel Landa e Michal Kwiatkowski nel secondo. Sono infatti tantissime le stelle internazionali: nominiamo subito chi ha già vinto il Lombardia, come Daniel Martin nel 2014, Philippe Gilbert con la doppietta ottenuta nel 2009 e 2010 e Damiano Cunego addirittura con la tripletta 2004, 2007 e 2008, poi tanti grandi nomi delle corse a tappe – come d’altronde molti di quelli che abbiamo già citato –, perché saranno in gara Nairo Quintana e Tom Dumoulin, già grandi rivali al Giro d’Italia di quest’anno come anche Thibaut Pinot, e ancora Ilnur Zakarin e Steven Kruijswijk fino ad Adam Yates, Domenico Pozzovivo, Rui Costa e Warren Barguil senza dimenticare chi ha più caratteristiche da corse di un giorno come Julian Alaphilippe, compagno di squadra del già citato Gilbert.

