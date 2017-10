Guinea Tunisia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Guinea Tunisia, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Guinea Tunisia si gioca sabato 7 ottobre alle ore 19 italiane, presso lo Stade du 28 Septembre di Conakry: partita valida per la quinta giornata del girone A nelle qualificazioni Mondiali 2018 per la zona CAF, ovviamente quella africana. Al momento il girone A è dominato dalla Tunisia, che dopo quattro partite disputate può contare su 10 punti conquistati. Tre vittorie e un pareggio per la Nazionale del tecnico Maaloul, che non ha ancora conosciuto la parola sconfitta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Guinea Tunisia non è una delle partite trasmesse in diretta tv: le gare della CAF sono un'esclusiva del digitale terrestre a pagamento ma per questa particolare sfida non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video, dunque per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili dovrete rivolgervi al sito ufficiale della FIFA (www.fifa.com).

IL CONTESTO

La Tunisia è chiamata ad un'altra vittoria, visto che il Congo è in seconda posizione a 7 punti. Non sono ammessi passi falsi per la Nazionale nordafricana, che spera di poter chiudere il discorso qualificazione in occasione della quinta giornata, in considerazione anche della debolezza della formazione avversaria. La Guinea in classifica è terza e ormai non coltiva più alcuna speranza di qualificazione ai prossimi campionati del mondo che si disputeranno in Russia nell'estate del 2018. Nell'ultimo incontro disputato, la Nazionale guineiana ha perso di misura 1-0 contro la Libia, che dopo 3 sconfitte consecutive e 8 gol subiti è riuscita a conquistare davanti al proprio pubblico tre punti insperati, a testimonianza della mediocrità degli avversari che la Tunisia dovrà affrontare nella giornata di sabato.

PROBABILI FORMAZIONI GUINEA TUNISIA

La Guinea contro la Libia ha perso 1-0. Il match si è giocato ad inizio settembre, il giorno 4. Decisiva la rete alla mezzora del primo tempo da parte del 23 enne Elhouni, che ha giocato in posizione di trequartista centrale alle spalle del 25 enne Zuway. La Guinea allenata da mister Bangoura si è schierata con un offensivo 4-3-3. In porta Yattara. Difesa a quattro composta dai terzini Alseny Bangoura e Sylla, più la coppia centrale difensiva formata da Fode Camara e Baldé. A centrocampo, vertice basso, Keita, supportato dai centrocampisti centrali Conté e Diallo. In attacco, sugli esterni offensivi hanno agito Alkhali Bangoura e Kamano, a sostegno della boa centrale Demba Camara. Il giocatore di maggior livello, che da solo porta quasi l'intero valore di tutta la rosa, è il centrocampista basso Naby Keita, classe 1995, che attualmente gioca nel Lipsia, squadra rivelazione dell'ultima stagione di Bundesliga in Germania. Altri giocatori di livello sono l'esterno sinistro Sylla, che gioca nel Tolosa (Ligue 1), l'ala destra Conté che milita nell'Oostende, formazione della Jupiler League (la Serie A belga), ed infine la punta centrale Demba Camara, che di anni ne ha 22 e gioca tra le fila dell'Anorthosis.

Nell'ultima partita disputata, la Tunisia ha pareggiato 2-2 in trasferta contro la Repubblica Democratica del Congo. Un pareggio di vitale importante per la Nazionale tunisina, che così è riuscita a mantenere il primo posto in classifica, avendo un vantaggio di 3 punti proprio sul Congo. Dopo essere andati sotto di due gol, i giocatori della Tunisia hanno reagito alla grande nel secondo tempo, accorciando dapprima le distanze grazie ad un'autorete di Moke, per poi pareggiare i conti con il gol a dieci minuti dalla conclusione della partita di Anice Badri. Mister Maaloul ha schierato i suoi uomini con il modulo 5-3-2. In difesa, da sinistra a destra, Ali Maaloul, Meriah, Ben Youssef, Bedoui, Nagguez. A centrocampo Ben Amor e Sassi insieme a Chaalali, schierato in posizione più avanzata, alle spalle delle due punte Msakni e Touzghar. In panchina l'uomo più importante della Tunisia, il numero 10 Khazri, che milita nel Rennais, squadra della Serie A francese.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Per questa partita di Conakry sono disponibili le quote rilasciate ed emesse dall'agenzia di scommesse Snai: ci dicono che il segno 1 (vittoria Guinea) vale 4,25, il segno X per il pareggio è quotato 3,00 mentre il segno 2 che identifica la vittoria della Tunisia vi permetterebbe di vincere 1,87 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

