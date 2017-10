INFORTUNIO BROZOVIC/ Inter, si fa male con la Croazia: salta il derby?

Marcelo Brozovic (Foto: Lapresse)

Alle volte la cattiva sorte sembra mettercisi proprio d'impegno: proprio quando Marcelo Brozovic pareva tornato ai suoi livelli con la maglia dell'Inter, reduce da una grande doppietta in campionato contro il Benevento, ecco arrivare la doccia fredda dell'infortunio. Il centrocampista nerazzurro si è infatti fermato al 20esimo minuto della sfida tra la sua Croazia e la Finlandia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Una partita evidentemente nata sotto una cattiva stella, se è vero che i croati hanno pareggiato per 1 a 1 perdendo il primato nel gruppo in favore dell'Islanda. Ma come sta Brozovic? Il tecnico dei croati (fino a ieri, ndr), Cacic, ha commentato così l'accaduto:"Non stava bene già nel primo tempo, lo vedevo assente e con problemi. Per ora è out e rischia seriamente di non giocare contro l'Ucraina, non sappiamo cosa accadrà".

IL RIENTRO A MILANO

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Marcelo Brozovic parlano di un affaticamento al polpaccio che verrà curato già a partire dalle prossime ore a Milano. Il centrocampista dell'Inter, infatti, non seguirà la sua Croazia nel prossimo impegno in Ucraina. Queste le ultime riportate da Silvia Vallini ai microfoni di Sky Sport 24:"I due staff medici si sono già parlati e all’Inter è stato comunicato che il giocatore ha riportato un affaticamento al polpaccio. Non partirà con il resto della squadra e tornerà in Italia. È prematuro dire se sarà a disposizione o meno per il derby, lo staff medico dell’Inter vuole prima vedere da vicino il giocatore e capire l’entità dell’infortunio. Nel caso non fosse disponibile sarebbe un’assenza pesante soprattutto in questo momento nel quale Brozovic si era messo in luce".

© Riproduzione Riservata.