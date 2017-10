INFORTUNIO MANDZUKIC/ Croazia, l'attaccante esce malconcio dal campo: caviglia ko?

Mario Mandzukic (Foto: Lapresse)

Quella di ieri tra Croazia e Finlandia è stata una gara maledetta per le squadre italiane dal punto di vista degli infortuni. Da una parte l'Inter, che ha visto un ritrovato Marcelo Brozovic accusare un affaticamento al polpaccio, dall'altra la Juventus, che sta vivendo in queste ore in uno stato d'apprensione rispetto alle condizioni di Mario Mandzukic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Bayern Monaco e Atletico Madrid, infatti, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco quando mancavano 5 minuti al 90esimo. Una vera e propria resa quella di Mandzukic, un giocatore che da sempre ha abituato i tifosi a stringere i denti piuttosto che a gettare la spugna. A metterlo fuori causa un problema alla solita caviglia destra, che già gli aveva dato dei problemi nel corso della stagione. La preoccupazione, visto il soggetto, appare dunque giustificata...

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE

Anche Cacic, allenatore della Croazia fino a ieri sera, ha manifestato una certa apprensione rispetto all'infortunio occorso a Mario Mandzukic nei minuti finali della partita contro la Finlandia. Queste le parole dell'ormai ex tecnico croato prima dell'esonero:"Mario sopporta molto il dolore, se è uscito in quel modo credo si tratti di un problema serio. La paura è quella di perderlo per tanto tempo". A ridimensionare l'accaduto - e a tranquillizzare i tifosi della Juventus - c'ha pensato la federazione croata con un apposito comunicato:"Mandzukic partirà oggi per Kiev. Il centravanti bianconero si eserciterà secondo un programma speciale e sarà provato dallo staff medico croato per recuperarlo contro l'Ucraina". Fiducia nello staff medico croato dunque: la Juventus, prima di fasciarsi la testa per l'infortunio di Mandzukic, spera.

