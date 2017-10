Italia Estonia Under 19/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Estonia Under 19 (Foto LaPresse)

Italia Estonia Under 19, partita che sarà diretta dall’arbitro sloveno Rade Obrenovic, si gioca alle ore 13 di sabato 7 ottobre presso lo Stadsparksvallen di Jonkoping; è valida per la seconda giornata nel girone 9 delle qualificazioni agli Europei che si giocheranno il prossimo anno in Finlandia. Gli Azzurrini di Paolo Nicolato si abituano al clima (la fase finale della rassegna verrà disputata in Finlandia) e sono appena all’inizio del loro percorso: dopo il girone eliminatorio infatti ci sarà la fase Elite, quella che effettivamente determinerà le qualificate agli Europei. Per ora l’Italia ha aperto il suo cammino e questa partita può già essere decisiva per arrivare al turno successivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Estonia Under 19 non verrà trasmessa in diretta tv, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili sul percorso della nostra Nazionale potrete consultare i social network, in particolare l’account Twitter ufficiale che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

IL CONTESTO

Come dicevamo siamo nel girone 9: la particolarità di questo primo turno di qualificazioni è data dal fatto che ciascun gruppo si gioca in una sede specifica, e l’Italia è impegnata in Svezia. Dopo aver aperto a Huskvarna contro la Moldavia (4-0), la nostra nazionale prosegue ora a Jonkoping e poi, il prossimo 10 ottobre, affronterà i padroni di casa sul campo di oggi. Nella partita inaugurale gli Azzurrini di Nicolato hanno già preso il comando del girone, con gli stessi punti della Svezia; si qualificano le prime due, dunque se oggi l’Italia dovesse vincere sarebbe sostanzialmente certa del passaggio del turno, considerando che la Svezia dovrebbe prendersi almeno un punto contro la Moldavia. Del resto questo girone era comunque considerato una formalità, i nostri ragazzi guardano già alla prossima fase.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA

L’Italia Under 19 dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2, verosimilmente confermando le scelte operate tre giorni fa contro la Moldavia: dunque Plizzari tra i pali con Candela e Tripaldelli sugli esterni, a fare da schermo al portiere avremo la coppia formata da Bastoni e Bettella. A centrocampo dirige le operazioni Matteo Gabbia; al suo lato giocheranno in qualità di mezzali Marcucci e Melegoni, nel reparto avanzato invece spazio a Zaniolo come trequartista e al tandem Pinamonti-Capone davanti. Difficilmente questa formazione cambierà, anche se in panchina c’è un certo Pietro Pellegri che si è guadagnato il diritto, se non altro, a giocarsi una maglia dal primo minuto. Sarà comunque difficile scalzare dai titolari i due giocatori che hanno fatto molto bene quando sono stati chiamati in causa; Nicolato ha giustamente le sue gerarchie ma sa che tutti, prima o poi, gli saranno utili in questo cammino di qualificazione.

