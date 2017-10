Juve Stabia Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Lecce, LaPresse

Juve Stabia-Lecce, diretta dal signor Maggioni di Lecco, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà uno dei big match dell'ottava giornata d'andata nel girone C di Serie C. Si affronteranno due squadre di blasone, anche se la Juve Stabia non sta attraversando un momento brillante, al contrario del Lecce che dopo l'arrivo di Fabio Liverani si è preso con autorità la testa della classifica. Dopo le vittorie contro la Paganese in trasferta ed il Fondi in casa, le Vesper sembravano potenzialmente lanciate verso il vertice della classifica.

La sconfitta di Bisceglie, contro una matricola del campionato, è stata una vera e propria doccia fredda per le velleità dei campani, fermi a quota otto punti in classifica in un limbo che per il momento non giustifica grandi ambizioni. Il Lecce sembra invece aver trovato il treno giusto, con la quarta vittoria consecutiva arrivata con il sofferto tre a due maturato in casa contro un'altra matricola del torneo, la Sicula Leonzio. Una vittoria che ha permesso ai salentini di restare appaiati a quota sedici punti al Catania in testa alla classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà possibile vedere il match in diretta tv su canali in chiaro o a pagamento, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per chi avrà l'abbonamento acquisterà l'evento singolo sul sito sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA LECCE

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. Juve Stabia in campo con Branduani in porta, mentre al centro della difesa mancherà Redolfi, sfortunato protagonista nella trasferta di Bisceglie poiché autore dell'autogol che ha consegnato la vittoria ai pugliesi, nonché espulso per doppia ammonizione. Al suo posto giocherà il nigeriano Awua al fianco di Allievi, mentre Nava sarà impiegato come terzino destro e Crialese sarà impiegato come terzino sinistro. Viola, Mastalli e Calò saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, con Strefezza, Simeri e Lisi che andranno invece a formare il tridente offensivo. Risponderà il Lecce con Perucchini tra i pali, Lepore sull'out difensivo di destra e Di Matteo sull'out difensivo di sinistra, mentre Drudi e Cosenza giocheranno al centro della difesa. Arrigorni, Armellino e il portoghese Ferreira giocheranno nel terzetto di centrocampo alle spalle del trequartista Mancosu, che sarà di supporto al duo offensivo Di Piazza-Caturano, grande protagonista con i tre gol che hanno regalato la vittoria ai giallorossi contro la Sicula Leonzio.

LA CHIAVE TATTICA

Il duo Caserta-Ferrara schiererà la Juve Stabia con il 4-3-1-2, 4-3-3 invece per il Lecce di Fabio Liverani. L'anno scorso il Lecce si è reso protagonista di una grande rimonta a Castellammare di Stabia: il 20 novembre 2016 campani in vantaggio due a zero nel primo tempo con i gol di Kanoute ed Izzillo, ma i salentini ribaltarono il risultato con le reti di Pacilli, Tsonev e Caturano, per il due a tre finale maturato nella ripresa. La Juve Stabia non fa risultato in casa contro il Lecce dall'uno a uno del 19 ottobre 2014, quandò pareggiò con Russo il vantaggio pugliese di Moscardelli.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Lecce in grande forma e dunque favorito dai bookmaker nonostante il fattore campo avverso, con vittoria esterna salentina quotata 2.15 da William Hill, successo interno proposto a una quota di 3.40 da Bet365 ed eventuale pareggio quotato 3.20 da Paddy Power. L'over 2.5 viene offerto a una quota di 2.06 da Eurobet, mentre Bet365 propone l'under 2.5 a una quota di 1.75.

© Riproduzione Riservata.