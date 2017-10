Lara Mori/ Chi è la ginnasta italiana in finale al corpo libero e all around (Mondiali di ginnastica artistica

Lara Mori - Instagram

Lara Mori sta vivendo un vero e proprio momento magico. La 19enne ginnasta italiana ha infatti strappato il pass per due finali del Mondiali di ginnastica artistica in corso di svolgimento a Montreal, in Canda. La classe 1998 concorrerà per l’oro nel corpo libero, insieme alla veterna Vanessa Ferrari, e per l’all around, unica atleta italiana a rappresentare il nostro paese in questa categoria. Ma cerchiamo di capire insieme, chi è questa giovane atleta orgoglio dell’Italia.

LARA MORI, L’INIZIO DELLA CARRIERA INTERNAZIONALE

Lara Mori, atleta della Ginnica Giglio 1978, società storica di Montevarchi, in provincia di Arezzo, esordisce a livello internazionale nel 2010, ad un quadrangolare con Germania, Svizzera e Francia: l’Italia arriva prima, mentre individualmente la Mori si piazza quinta assoluta. Il primo grande successo arriva nel 2012, con l’argento agli Europei di Bruxelles, e sempre in quell’anno contribuisce al secondo posto dell’Italia nel Trofeo città di Jesolo. Il 2013 è stato invece un anno di riposo, per via di un’operazione al ginocchio che l’ha tenuta lontana dalle scene per diversi mesi.

L’ESORDIO AI MONDIALI DEL 2014 E L’EUROPEO 2017

L’esordio ai Mondiali di ginnastica artistica arriva l’anno successivo, nel 2014 a Nanning, sostituendo all’ultimo Elisa Meneghini, con la nazionale azzurra che chiude quella manifestazione al quinto posto assoluto. Nel 2015, altro Mondiale, questa volta a Glasgow, con una prestazione importante in ottica qualificazioni alle Olimpiadi di Rio de Janeiro dell’estate 2016 (manifestazione a cui però non parteciperà perché non convocata). Ad aprile di quest’anno, invece, partecipa agli Europei, chiudendo con un quarto posto assoluto, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Ora il torneo a Montreal, in cui l’ex matricola Mori sta rubando la scena anche alle ginnaste più esperte, conquistando l’accesso a due finali come il corpo libero e l’all around.

LE VITTORIE ITALIANE

Lara Mori ha ottenuto ovviamente importanti successi anche in Italia. La 19enne di Montevarchi è infatti la campionessa assoluta in carica nel corpo libero, grazie all’oro vinto a Perugia quest’anno. Nel 2012, 2014 e 2015, ha invece ottenuto tre argenti, i primi due nel corpo libero e l’ultimo nella trave. Infine, il bronzo alla trave nel 2016 a Torino.

