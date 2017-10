Marocco Gabon/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Marocco Gabon, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Marocco Gabon, in programma alle ore 21 italiane di sabato 7 ottobre, si gioca al Mohamed V di Casablanca per la quinta giornata del girone C nelle qualificazioni Mondiali 2018. Si tratta di uno scontro importantissimo per le sorti del girone C, visto che entrambe le Nazionali sono ancora in lotta per il primo posto, che vale la qualificazione ai prossimi campionati del mondo che si disputeranno in Russia. Il Marocco è secondo in classifica, a quota 6 punti, uno in meno rispetto alla capolista Costa d'Avorio, che non è però riuscita ancora a scappare quando mancano ormai 180 minuti alla conclusione del gruppo C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Marocco Gabon non è una delle partite che il digitale terrestre a pagamento trasmetterà nelle qualificazioni Mondiali della federazione africana; nessuna diretta tv nè diretta streaming video dunque, le informazioni utili sulla sfida di Casablanca arriveranno sul sito ufficiale della FIFA (www.fifa.com) consultando la pagina dedicata alla CAF e ai gironi di qualificazione a Russia 2018.

IL CONTESTO

Dopo Costa d'Avorio e Marocco troviamo il Gabon, che di punti ne ha 5, trascinata dai gol di un fantascientifico Pierre Aubameyang, primo obiettivo del mercato del Milan durante l'ultima sessione di calciomercato estivo, obiettivo poi sfumato con l'arrivo di Kalinic dalla Fiorentina. All'andata, lo scontro fra Gabon e Marocco si concluse in parità. Allora le due Nazionali decisero di non farsi del male, terminando l'incontro a reti inviolate (0-0 il risultato finale). E' una sfida aperta a qualsiasi risultato, vista la recente forma delle due Nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO GABON

Nell'ultima gara disputata, il Marocco ha peccato di superbia nella trasferta sul campo del Mali, andando a pareggiare per 0-0 contro la formazione di casa, nettamente più debole rispetto non soltanto al Marocco ma anche alle stesse Costa d'Avorio e Gabon. Un peccato mortale, visto che vincendo la Nazionale marocchina avrebbe potuto superare in classifica la Costa d'Avorio, battuta a sorpresa in casa dal Gabon. Il Marocco ha giocato in Mali con il modulo 4-2-3-1. In attacco, come unica punta, il commissario tecnico Hervé Renard ha schierato Boutaib. Alle sue spalle il trio di trequartisti composto da Ziyech, Fajr e Amrabat. A centrocampo la coppia Al Ahmadi e Boussoufa. In difesa, linea a quattro composta dal capitano Mehdi Benatia, Saiss più i terzini Dirar e Hakimi. In porta Munir. Tra i giocatori offensivi più talentuosi della rosa a disposizione di mister Renard segnaliamo Bellanda, che milita ancora oggi tra le fila del Galatasaray. Nello stesso ruolo, un altro calciatore molto talentuoso è il trequartista centrale dell'Ajax Hakim Ziyech. In difesa impossibile non notare Medhi Benatia, ex Udinese e Roma, attualmente difensore dei campioni d'Italia della Juventus, il cui valore si aggira sui 15-20 milioni di euro.

Il Gabon ha la possibilità di giocarsi ancora le residue speranze di qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 ma è perfettamente consapevole che deve avere a disposizione Pierre Aubameyang, al momento uno dei giocatori migliori del Borussia Dortmund, che ha iniziato alla grande la stagione distanziando i rivali del Bayern Monaco di cinque punti. Aubameyang è la stella di una squadra che altrimenti non ha grandi individualità, se si esclude Lemina, ex calciatore della Juventus, trasferitosi nel corso dell'ultima sessione di calciomercato in Premier League al Southampton. Proprio Lemina si è rivelato l'uomo decisivo nel 2-1 con cui il Gabon ha battuto la Costa d'Avorio a settembre, facendo saltare tutti i pronostici. In gol anche l'attaccante centrale Meye, calciatore di proprietà del Manisaspor, che ha segnato il provvisorio 1-0 con cui la formazione allenata dal commissario tecnico Ignacio Camacho si era portata in vantaggio.

QUOTE E SCOMMESSE, PRONOSTICO

Quasi a sorpresa, e dando grande importanza al fattore campo, il Marocco è dato come assoluto favorito dall'agenzia di scommesse Snai: il segno 1 è quotato a 1.43, mentre la quota del segno 2 per la vittoria del Gabon paga 7,50 volte la posta giocata. Per il pareggio, ovviamente identificato dal segno X, siamo invece a 3,70.

